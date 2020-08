¡Así celebró Lili Estefan a su bella hija Lina al cumplir 18 años! La legendaria presentadora de El Gordo y La Flaca celebró a su hija por su importante cumpleaños en plena pandemia, así de feliz... ¡Y con cubrebocas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡El tiempo vuela! Y si no, que le pregunten a Lili Estefan, quien a sus cincuenta y tres años estaba en shock ante la realidad de que su pequeña Lina Luances cumplía 18 añazos y ya es toda una mujer hecha y derecha. Así festejó una de las conductoras más simpáticas y queridas por el mundo latino el cumpleaños de su hija, también junto a su hijo Lorenzo, y dando ejemplo con un lindo cubrebocas en estos conflictivos tiempos que corren por culpa del coronavirus. “Mi chiquitica cumple hoy #18 y no lo puedo creer. Happy Birthday para la princesa de mi corazón que tanto quiero. Ya las dos hemos llorado viendo vídeos y recordando tantas cosas lindas que hemos vivido con la familia y los amigos. Mi niña hermosa, que Dios te bendiga siempre y que la vida te sonría inmensamente y si sigo escribiendo me pongo a llora. #felizcumpleaños mi niña bella, eres mi vida”, escribió emocionada ante los recuerdos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lina se ha convertido en una bellísima jovencita. Así de hermosa se veía en uno de las últimas fotos que compartió en sus redes. “¡Nati y yo fuimos a tomar fotos, pero cuando llegué a casa había perdido la cámara!” se lamentó bajo estas lindas instantáneas en las que destaca su exótica belleza. “¡Ojalá estuviera bromeando! Al menos aquí tengo estas que ella tomó con su teléfono”, finalizó añadiendo un pequeño clip al final. Así celebró Lina recientemente su graduación, con la clásica sonrisa de su mamá en el centro de la foto, la misma con la que tanto bromeó Don Francisco al comienzo de su carrera, pero que ella convirtió en su marca. “Si me hubieran mostrado estas fotos hace un año, me habría sentido tan confundida por tantas razones, pero hey, ¡lo logré!”, escribió con simpatía la jovencita haciendo referencia a las celebraciones extrañas de este año, condicionadas por la aparición de la COVID-19. ¡Muchas felicidades, Lina! Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

