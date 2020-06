¡Así celebró la conductora Jessica Carrillo su baby shower!

“Festejo en medio de la pandemia, pero eso no borra la sonrisa de nuestro rostro y felicidad que tenemos por la próxima llegada de #babyangeles ¡Arreglamos todo en la cochera para hacer un drive by y poder compartirlo con amigos aunque sea a la distancia y con cubre bocas!”, exclamó la futura mamá que no quería perderse este hermoso momento.

“No me asusta ser mamá primeriza. Obviamente, con todo lo que está pasando ahora con el coronavirus y las limitaciones de los hospitales, quizá el papá no pueda entrar en el parto... Muchas mujeres están viendo la posibilidad de dar a luz en casa, yo no soy una de ellas. Yo quiero hacerlo en el hospital y si no puede entrar mi esposo, que sea lo que Dios quiera, nosotros acataremos las órdenes que haya en ese momento. Pero no me atrevería nunca a tenerlo en casa, para serte honesta, me daría miedo que surgieran complicaciones y no estar en un hospital. Respeto muchísimo a las mujeres que lo hacen así, es una decisión muy personal y cada quien se conoce y sabe lo que quiere. En mi caso, quiero a los médicos alrededor mío.”