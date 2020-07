¡Así celebró Grettell Valdez los doce años de su hijo Santo! ¡Qué grande está! Con estos emotivos mensajes, Grettel Valdez y Patricio Borghetti felicitaron al hijo que tuvieron en común. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La historia de amor entre Grettell Valdez y Patricio Borghetti les dejó con el tiempo una linda amistad y lo más importante, un hijo en común al que ambos adoran y por el que se desviven, pese a haber rehecho sus vidas felizmente con otras parejas. Con este mensaje tan dulce, celebró la bella Grettell el duodécimo cumpleaños de su retoño. “12 años de recibir el regalo más bonito de la vida, lleno de luz, amor y dulzura, mi Santo, puro amor... Gracias por llenar mi vida de colores y ser la razón más bonita de despertar cada mañana. Admiro tanto tu inteligencia, tu corazón tan noble y puro que no hay palabras para describirlo, estoy orgullosa de ti y lo estaré siempre. Te amo inmensamente amor mío y nunca, nunca olvides que estaré a tu lado siempre, TE AMO...¡FELIZ CUMPLEAÑOS!”, escribió pletórica su mamá bajo una foto que demuestra que su hijo está ya tan alto como ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su papá, Patricio Borghetti, compartió este precioso video en recuerdo de su hijo para celebrarle en su día y escribió bajo él: “¡Te amo, hijo! Hoy y siempre, inseparables”. Antes, el prometido de Odalys , con quien tiene dos bellos hijos también, había felicitado a su primogénito de esta forma tan cariñosa: “¡¡¡Feliz cumple hijito mío!!! ¡¡¡12 años ya!!! Amo despertarte en las mañanas y que siempre empieces el día con una sonrisa y alegre. He aprendido tanto contigo... me siento muy orgulloso del pre-adolescente en que te estás convirtiendo. Te amo 3001”, escribió bajo una sucesión de fotos del recuerdo.

