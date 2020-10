¡Así celebraron Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi el baby shower de su bebé! Apenas faltan dos semanas para que nazca la bebé de la modelo venezolana y el millonario. Todo engalanado de rosa y blanco, esta fue la decoración que eligieron para su baby shower en la magnífica residencia donde pasan la cuarentena. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gianluca Vacchi, el millonario que conquistó al mundo con sus divertidos bailes virales, está a punto de ser papá por primera vez a sus 52 años gracias a su novia, Sharon Fonseca, quien pronto dará a luz a una niña. La modelo venezolana está viviendo a sus 25 años una vida de ensueño y este fin de semana, en la recta final de su embarazo, celebró su baby shower en los magníficos jardines de la residencia de su novio en Bolonia, con una decoración toda en blanco y rosa. También los futuros papás iban ataviados de los mismos colores. Fonseca lucía esplendida con su vestido blanco de premamá, y Vacchi no dudó en combinar su camisa blanca también con una elegante chaqueta rosada. “Baby Shower con la familia. Pequeño, pero muy especial. Todos te amamos mi pequeña”, escribió la bella mamá primeriza, rodeándose su pancita con las manos en un gesto típico de las embarazadas, después de posar en el columpio trenzado con flores para la ocasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hermoso tarta blanco e infinidad de pastelitos fueron llevados al área exterior donde se desarrolló la íntima fiesta durante su aislamiento por la cuarentena, rodeado de paquetes de heno naturales sobre los que había pequeños ramos de rosas. Tampoco faltaron los clásicos tequeños de Venezuela. Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom La tía de la bebé, Shannon Fonseca, posó con su hermana así de feliz: La divertida pareja está a tan solo dos semanas del nacimiento de su primera hija, pero eso no ha hecho que dejen de bailar en las redes. Así disfrutaban recientemente con el tema de Camilo, Vida de Rico. “Sea lo que sea te doy mis pesos y mis besos... Lo que sea... Todo lo que tengo es tuyo… ❤ Amo esta canción de mi hermano Camilo”, aseguró el simpatico Vacchi bailando junto a una embarazadísima Fonseca. “¡Todo lo que tengo es tuyo! Especialmente, la panza…”, contestó la futura mamá con un comentario muy simpático que despertó la hilaridad entre sus fans.

Close Share options

Close View image ¡Así celebraron Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi el baby shower de su bebé!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.