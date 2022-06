¡Cuatro bebés! Mamá embarazada de dos pares de gemelos idénticos cuenta su historia Ashley Ness, una madre de 35 años, tiene cuatro bebés en camino. Ness —quien está embarazada de dos pares de gemelos idénticos— cuenta su increíble historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ashley Ness Credit: Instagram/@thec_squad2022 Cuando visitó a su ginecólogo en febrero para renovar su receta de pastillas anticonceptivas, Ashley Ness jamás imaginó que estaba embarazada. Dos semanas después de esa visita, le avisaron que estaba esperando gemelos... ¡dos pares de gemelos idénticos!. La madre de 35 años quedó en shock cuando tras realizarse una ecografía, le dieron la noticia de que estaba esperando cuatro bebés: dos niñas y dos niños. La mamá, quien tiene un embarazo de alto riesgo, contó su increíble historia a PEOPLE. La probabilidad de tener dos pares de gemelos idénticos es "como 1 en 10 millones", dice el doctor Ahmet Baschat, director del Centro de Terapia Fetal y profesor del departamento de ginecología y obstetricia de John Hopkins. Ness, quien trabaja como peluquera, tiene una hija de 8 años llamada Chantel. La madre vive en una casa de tres habitaciones en Taunton, Massachusetts, con su hija, su novio Val, de 47 años —quien es mecánico— y sus dos hijos Isaiah, de 10 años, y Zayden, de 7. ¡La familia jamás imaginó cuánto iban a crecer! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ashley Ness and daughter Credit: Instagram/@laurenschenck Al intentar tener otro bebé, Ness perdió cuatro embarazos. "Yo acepté que fui bendecida con una hija y cuidé a sus hijos como si fueran míos", dijo Ness sobre sus hijastros. La madre sentía que su vida estaba completa cuando recibió la noticia de que esperaba cuatro bebés. Su familia tiene un historial de gemelos. Su madre tenía hermanos gemelos, su abuelo tuvo un hermano gemelo y su tía tuvo gemelos. Su suegra, la madre de su novio, también era gemela, y la hermana de él dio a luz a gemelos. Amigos de la pareja crearon una cuenta de GoFundMe pidiendo donaciones para ayudarlos con los gastos de los bebés por nacer. "El costo promedio de criar a un hijo es de $17,000 al niño", dice un mensaje en esta página, que ya ha recaudado cerca de $7,000. "El costo promedio de cuádruples es más de $68,000". Los bebés deben nacer en octubre, pero puede que se adelante su nacimiento a mediados de agosto, y que sean bebés prematuros. Ness no podrá regresar al trabajo hasta que los bebés sean más grandes. La madre —quien tiene 24 semanas de embarazo— tal vez tenga que someterse a una cesárea cuando ya tenga 30 o 32 semanas, ya que su embarazo es riesgoso. Ashley Ness Credit: GOFUNDME La pareja tiene que comprar un auto más grande, y Ness dice que está preparando la casa para la llegada de sus cuatro bebés, quienes estarán con ella en su dormitorio por ahora. La mamá espera ahorrar para poder ampliar la casa y que los gemelos tengan su propia habitación. La mamá agradece que amigos, familiares y clientes le han regalado muchos artículos de bebé que necesitará. Ness ya tiene nombres para sus dos hijos y sus dos hijas por nacer. Siguiendo la tradición familiar de buscar nombres que empiecen con "CH", le pondrá a las niñas Chesley y Chatham, y a los niños Chance y Cheston. ¡Felicidades!

