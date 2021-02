Close

¡Parece otro! Hijo de Ariadne Díaz sorprende con cambio de look El carismático niño de 4 años dijo adiós a su melena y se cortó el cabello. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay una persona capaz de robarle el protagonismo a Ariadne Díaz ese es su hijo Diego, fruto de su historia de amor con el también actor de origen brasileño Marcus Ornellas. El carismático menor de 4 años acapara la atención de sus seguidores con sus divertidas ocurrencias, mismas que la actriz mexicana no duda en compartir en las redes sociales. Esta vez, sin embargo, no fue una simpática travesura del niño lo que generó decenas de miles de reacciones en Instagram sino un cambio de look muy esperado por sus seguidores. "Al muchachón le cortamos el pelo y quedó guapísimo", compartieron este domingo los orgullosos papás de Diego a través de su perfil de Instagram. Fue el propio Diego, según contaron sus progenitores, el que tomó la decisión de deshacerse de su larga melena, por lo que los actores no tardaron en hacer realidad su deseo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy me hice un cambio de look. Al rato les subo el resultado final", se escribió desde el perfil que tiene Diego en Instagram, donde lo siguen más de 300 mil personas. La foto del resultado final no se hizo esperar, así como tampoco las reacciones de sus seguidores, empezando por la de la orgullosa mamá. Image zoom Diego, antes y después | Credit: Instagram Ariadne Díaz; Instagram Diego "Guapísimo. Lo más hermoso de este mundo. Te amo", comentó la que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La doble vida de Estela Carrillo en la publicación. Pero este solo fue uno de los cientos de comentarios que invadieron la foto. "Me encanta su corte. Se ve más guapo. Pero la idea es que él se sienta hermoso", o "Vamos a extrañar la melena pero te ves de lujo", se puede leer entre las reacciones de la gente.

