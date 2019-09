Archie hace su debut oficial en la gira de sus padres por África ¡y sus fotos te derretirán por completo! Archie, el adorable hijito de Meghan Markle y el príncipe Harry hace su debut en la gira oficial de sus padres por África ¡Y sus fotos son irresistibles! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Señoras y señores el pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor, hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, acaba de hace su debut oficial en la gira que realizan sus padres por el continente africano y las redes se están de-rri-tiendo con la ternura y encanto del bebé de 5 meses de nacido. En fotos y videos que colgaron los duques de Sussex en su cuenta de Instagram se observa al sonriente pequeñín en brazos de su mamá en el momento justo en que el nene conoce al mítico arzobispo de Sudáfrica y campeón de la causa anti-apartheid: Desmond Tutu. En su Instagram Stories los duques compartieron este video para capturar el momento previo a su encuentro. En el video se observa cómo Meghan, sumamente emocionada, se inclina para susurrarle a su hijo: “¡Vas a conocer a Arch!”, el diminutivo que usó para hablar del arzobispo. Archie fue sin duda la estrella en este encuentro donde sus orgulloso papá contó que aunque aún es muy pequeño ya “se quiere parar todo el tiempo”. https://v0.wordpress.com/js/next/videopress-iframe.js?m=1435166243 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El encuentro ocurrió la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Fundación Tutu en Ciudad del Cabo y ahí también estuvo presente la hija del religioso Thandeka Tutu-Gxashe, según confirma People. “¡Él es un espíritu antiguo!” comentó la orgullosa mamá. “Yo creo que él ya está acostumbrado a esto”, añadió el nieto de la reina Isabel II sobre la soltura y tranquilidad con que el bebé se desenvolvió durante su cita oficial. El pequeño Archie se comportó tan bien y tan juiciosamente que hasta la hija de Tutu quedó impactada. “¿Yo te gusto, a que sí?” preguntó la Thandeka al risueño nene. “¿Te gustan más las damas, cierto? Este chico va a ser todo un Don Juan”, finalizó simpática la hija de Tutu entre las risas de los presentes. Advertisement EDIT POST

