"Ma ya deja de grabar": Aracely Arámbula y su hijo protagonizan simpático momento en las redes sociales La actriz mexicana se dispuso a cortarle el cabello a su hijo ante la imposibilidad de salir de su casa por la cuarentena, pero el resultado no fue el esperado. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cuarentena que ha impuesto en la mayoría de los hogares la crisis del coronavirus ha obligado a muchos famosos a agudizar el ingenio y a realizar tareas que antes no solían hacer. Este es el caso, por ejemplo, de la actriz mexicana Aracely Arámbula, quien este miércoles se dispuso a cortarle el cabello a su hijo menor ante la imposibilidad de salir de su casa. La tarea, sin embargo, no resultó tan fácil como esperaba y terminó recurriendo a su madre, quien fue finalmente la que le cortó el cabello al también hijo de Luis Miguel. “Le estaba cortando el cabello a mi chico pero mejor le pedí ayuda a Coquito porque ella sí sabe cortarlo, ella estudió belleza y le cortaba el cabello a mi papito, a todos…”, contó. Image zoom Aracely Arámbula SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre activa en las redes sociales, la protagonista de exitosas telenovelas como La patrona y La doña compartió todo el proceso con sus seguidores a través de su perfil de Instagram, donde colgó varios vídeos en los que muestra cómo le están cortando el cabello a su hijo. Al retoño de la actriz, sin embargo, no pareció agradarle mucho la idea de que su madre lo estuviera grabando y así se lo hizo saber a la reconocida actriz. “Ma ya deja de grabar”, se escucha decir al niño en uno de los videos que colgó Aracely. La también heroína del melodrama Abrázame muy fuerte, no obstante, no le dio mucha importancia a la petición de su hijo puesto que siguió grabando como si nada. “Dani dice que todo [lo] quiero grabar, pero yo lo corto bien [el cabello], no lo corto tan mal, además en esta desesperación de cuarentena no podemos salir”, comentó. Este simpático momento entre madre e hijo en plena cuarentena causó mucha gracia entre los seguidores de la actriz, quienes no están muy acostumbrados a verlos juntos. Advertisement

Close Share options

Close View image "Ma ya deja de grabar": Aracely Arámbula y su hijo protagonizan simpático momento en las redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.