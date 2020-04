"¿Mamá tú eres famosa?": Aracely Arámbula comparte la emoción de su hijo al escuchar una de sus canciones Los retoños de la actriz saben que es famosa, pero no conocen la magnitud de su trabajo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aracely Arámbula es una de las artistas mexicanas más exitosas y queridas –de hecho solo en Instagram la siguen más de cinco millones de personas–, pero en su casa y con su gente la actriz de 45 años pasa a ser únicamente la mamá de Miguel y Daniel, una faceta que no suele mostrar mucho a través de sus redes sociales pero que, sin duda, disfruta al máximo. Tanto es así que sus retoños de 13 y 10 años no son muy conscientes aún de la magnitud de su trabajo. Prueba de ello es la emotiva reacción que tuvo uno de los hijos de Aracely al escuchar una de sus canciones por medio de Alexa, el asistente personal virtual de Amazon. "El otro día terminamos de leer y entonces le dije ‘vamos a poner una canción por Alexa' y entonces empezamos a poner música y mi hijo me dice ‘que padre [sería] que un día estuviera una canción tuya con Alexa’. Le digo ‘mi amor es que sí está’. [...] y de pronto digo ‘Alexa 'Sexy' de Aracely Arámbula’, bueno no sabes la emoción que me dio a mí así de ‘viste Miguel, viste, mira mi canción’ pero me daba emoción [por] la carita que puso él y que él se emocionara porque yo salía ahí. Como niña chiquita estaba yo", compartió la protagonista de la telenovela de Telemundo La doña a través de una transmisión en vivo que realizó en Instagram. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces me dice ‘¿mamá tú eres famosa? Y le digo “sí, sí, pero es un trabajo, tampoco es lo más importante, ni pasa nada, es mi trabajo", continúo contando Arámbula. La también heroína del melodrama La patrona explicó durante el ‘live’ que nunca le ha ocultado a sus hijos que es artista, pero admitió que tampoco es algo que les esté presumiendo, por lo que ellos realmente no conocen aún la magnitud que tiene su trabajo. "Ellos como que están en otra onda. Yo en mi casa no les pongo los discos, ni las canciones. Yo hago como que ellos ya saben, entonces en realidad ellos no saben, o sea sí saben pero ahora que están más grandes con más conciencia y que oyen las canciones […]", detalló. Advertisement

