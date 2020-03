Aracely Arámbula celebra su 45 cumpleaños con un regalo muy especial de sus hijos La actriz ha celebrado su día por todo lo alto pero ha sido el detalle de sus príncipes Daniel y Miguel lo que más ilusión le ha hecho. ¡Menuda sorpresa! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Madre, trabajadora y mujer, Aracely Arámbula es una guerrera imparable que ha demostrado que puede con todo y más. Es mami y papi a la vez pero ella lo hace encantada de la vida pues sus hijos, Daniel y Miguel, son su razón para respirar. Es por eso que sus pequeños han querido sorprender a la artista en el día de su 45 cumpleaños con un detalle inolvidable que ha emocionado profundamente a la actriz mexicana. Orgullosa, ha querido compartirlo en redes con una imagen de uno de sus ya no tan pequeños. Sus retoños se han hecho mayores y cada vez son más conscientes de la entrega y el amor de su valiente mamá. Image zoom Aracely Arámbula Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de sus historias de Instagram, la protagonista de La Doña mostró el regalito que le hicieron sus dos soles. Se trata de un precioso ramo de flores con una dedicatoria muy especial. Junto a las bellas rosas también le dejaron una deliciosa tarta de chocolate con una pinta riquísima. “¡¡El mejor regalo!!”, escribió Aracely refiriéndose a sus dos hombrecitos. A juzgar por las imágenes los adolescentes de 13 años están hechos unos caballeros. Han crecido sin la figura paterna de Luis Miguel pero con amor a raudales por parte de la familia de la intérprete. Image zoom Aracely Arámbula Esta madre coraje no ha parado de recibir felicitaciones de seguidores y muchos amigos que generosamente ha compartido en sus redes. Dicen que quien da recibe, a la vista está. ¡Todo el amor del mundo Aracely! Advertisement

