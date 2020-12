Close

Aracely Arámbula celebra los 12 años de su hijo menor La actriz mexicana compartió a través de las redes sociales imágenes de la hermosa fiesta que le organizó al cumpleañero en plena pandemia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una pandemia que se encuentra en sus semanas más críticas y que ya ha dejado más de 76 millones de casos de contagio en el mundo no impidió que Aracely Arámbula pudiera celebrar el pasado fin de semana en México el cumpleaños de su hijo menor, Daniel, quien nació en 2008 fruto de su historia de amor con el reconocido cantante mexicano Luis Miguel. "Feliz cumpleaños para mi príncipe Dani. Llegaste en un día hermoso y especial", no tardó en escribir la intérprete de 45 años en Instagram. Image zoom Credit: Instagram Aracely Arámbula Aunque respetando todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades para prevenir la COVID-19, entre ellas la sana distancia, la protagonista de exitosas telenovelas como La patrona y La doña organizó una pequeña fiesta al cumpleañero en la que no faltó detalle. "Aunque es un año diferente y especial con sana distancia no queríamos dejar pasar un día tan bello y especial como el día de ayer celebrando en familia el cumple de mi peque, que cada vez está más grande. Algo muy lindo para sus recuerdos", compartió la actriz mexicana por medio de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores. Image zoom Credit: Instagram Aracely Arámbula SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también heroína de los melodramas de Televisa Abrázame muy fuerte y Las vías del amor no dudó en presumir la espectacular decoración del lugar en las redes sociales. "Mi muy querida Cris se lució con esta decoración para Dani y feliz con este hermoso y gran detalle para mi chico [de] Lorellas. Aunque fue una celebración muy petit tú hiciste que fuera más grande su sonrisa y la mía también", expresó la cantante junto a una grabación en la que muestra detalle a detalle cómo quedó decorado el lugar.

