¡Mira qué grande y hermoso está Apolo, el pimer nieto varón de Silvia Pinal! A seis meses de nacido así de grandote y bello está el hijo de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, nieto de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Que la familia Pinal ha tenido sus desencuentros, ni duda cabe. Pero cuando este clan se une, sobre todo para festejar a los suyos, no hay quien los iguale. Por eso, ahora que Apolo Alejandro Guzmán Laguna, el primer nieto varón de Silvia Pinal cumple sus seis meses de nacido y ha sido bautizado, la familia ha vuelto a unirse para celebrar al bodoquito como se merece: con un fiestón y rodeado de cariño. El nene llegó a este mundo el pasado 30 de agosto y fue motivo de mucha alegría para sus padres Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, hermano de la rockera Alejandra Guzmán y tío de la traviesa Frida Sofía Guzmán. Este fin de semana los Pinal y los Guzmán se reunieron para celebrar el bautizo del bebito en Ciudad de México, según publica el telediario Venga la Alegría TV que ha compartido una tierna imagen del evento con los abuelos, Silvia Pinal y Enrique Guzmán cargando al nene: Y este lunes el dulce Apolo apareció así de guapo y grandote en brazos de su hermana Giordana: De acuerdo a la revista Clase en México, Luis Enrique Guzmán y su esposa tienes dos hijas mayores: Schersa y Giordana. La primera se dedica a hacer tatuajes profesionales y muy artísticos y la segunda es aspirante a diseñadora de joyas. Su hermanito ha sido como un rayo de luz e ilusión para el clan Guzmán que pasó la mayor parte del 2019 sufriendo a causa de los pleitos entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía y donde quedaron salpicadas Michelle Salas, Stephanie Salas y hasta los mismos Enrique Guzmán y Silvia Pinal. "Lo estoy viendo en fotografía", exclamó la protagonista de Viridiana a un programa mexicano en septiembre tras la llegada del bebé. " [Estoy] Feliz y fascinada porque hace muchos años que no tenía un niñito aquí en la casa. Está precioso, lo estoy viendo; qué cosa más linda". ¡Nada como un bebé para traer alegría a la familia!

