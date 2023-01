Anuel y su hijo reparten juguetes a niños en Puerto Rico. ¡Las imágenes aquí! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dia de Reyes Anuel AA Credit: Real Hasta La Muerte Detrás de la imágen de cantante renegado de Anuel AA, se esconde un hombre de buen corazón que comparte lo que tiene con todo aquel que lo necesita. Y para quien no lo crea, solo hace falta ver cómo el cantante y su hijo Pablo visitaron Puerto Rico y regalaron juguetes a cientos de niños necesitados. ¡Feliz día de reyes! Empezar galería Orgulloso Dia de Reyes Anuel AA Credit: Real Hasta La Muerte Orgulloso y comprometido con los niños de su isla. Anuel AA repartió juguetes a infantes de bajos recursos. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Autógrafos Dia de Reyes Anuel AA Credit: Real Hasta La Muerte El esposo de la cantante Yailin, no solo regaló juguetes también dio uno que otro autógrafo a su fanaticada. 2 de 7 Ver Todo Amigos Dia de Reyes Anuel AA Credit: Real Hasta La Muerte Amigos del intérprete se unieron a esta hermosa faena. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Feliz día de reyes Dia de Reyes Anuel AA Credit: Real Hasta La Muerte Melchor, Gaspar y Baltazar no fueron los únicos que regalaron felicidad a los nenes de la Isla del Encanto. 4 de 7 Ver Todo Selfie time Dia de Reyes Anuel AA Credit: Real Hasta La Muerte Claro que no solo los niños se dieron cita en el magno evento, jóvenes amantes de la música de Anuel aprovecharon para conocerlo y hasta tomarse un selfie con él. 5 de 7 Ver Todo Real Dia de Reyes Anuel AA Credit: Real Hasta La Muerte Real hasta la muerte, ese es Anuel. Aquí vemos al cantante en su apogeo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Satisfacción Dia de Reyes Anuel AA Credit: Real Hasta La Muerte Dar es una de las grandes satisfacciones del intérprete de "Adicto". 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

