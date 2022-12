Anuel AA revela el nombre que tendrá su bebé con Yailin El cantante puertorriqueño Anuel AA dijo que ambos tomaron la idea de un personaje que interpretó la actriz de origen dominicano Zoë Saldaña en una película que se estrenó hace más de 10 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA está visiblemente feliz por el nacimiento de su primera hija con su esposa Yailin. Así lo expresó en una entrevista este miércoles en la noche, en la que reveló el nombre que tendrá su bebé. Según el puertorriqueño, ambos se inspiraron en la película La colombiana. Este largometraje se estrenó en 2011 y fue dirigida por Olivier Megaton, cuenta la historia de una niña en Bogotá que es testigo de un brutal asesinato y cómo crece hasta convertirse en una vengadora. "Tengo una princesa ahora, está de camino y su nombre va a ser Cataleya, como en la película La colombiana [donde estuvo] la actriz dominicana Zoë Saldaña. Ella es una leyenda, es una guerrera en esa película y mi hija es mi princesa, pero va a ser una guerrera también", dijo en el programa de YouTube Breal TV. "Cataleya como la flor. Es el nombre de una flor", agregó el intérprete de éxitos como "Ella quiere beber" y "Adicto", quien ya tiró la casa por la ventana y le compró una increíble colección de zapatos deportivos a la criatura. El pasado 22 de noviembre, los cantantes urbanos dieron a conocer a través de sus redes sociales que esperan una niña, luego de hacer su relación pública a finales del año pasado. Anuel y Yailin Credit: Photo by Allen Berezovsky/Getty Images "Voy a ser papá. Hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a todas las familias del mundo entero. Te amo Yailin", escribió el artista en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante e influencer dominicana se mostró emocionada y agradecida con Dios por "darme lo que siempre te pedí". Aseguró que se siente "la mujer más feliz del mundo", ya que siempre quiso formar una familia con el "hombre que yo amara de verdad". "Estamos esperando tu llegada mi gordita", dijo.

