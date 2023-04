Anuel acepta que tiene tres hijos y aclara que nunca fue infiel a Yailin y Karol G: "Solo fue una noche de sexo" Tras negar públicamente que era padre de la hija de Melissa Vallecilla, el cantante por fin acepta que es padre de tres nenes Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Melissa Vallecilla y Anuel AA Credit: Instagram/Melissa Vallecilla; Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM Fue en octubre que Melissa Vallecilla rompió el silencio sobre su hijita Gianella, fruto de su corto romance con Anuel AA. A pesar de que durante meses negó rotundamente que era el padre de la pequeña, el cantante por fin aceptó que él era el padre de la pequeña. "No puedo ni dejaré a ninguna hija abandonada, nunca no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija", escribió el puertorriqueño en sus redes sociales. "Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que sentí por [mi otra hija] Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente con mi otra hija". Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla | Credit: Houston Maternity Photographer Valencilla dijo en exclusiva a People en español que conoció a Anuel en una fiesta del rapero Drake en septiembre del 2021, y pesar de que el puertorriqueño en un inicio fue reacio para aceptar la paternidad la joven dejó muy claro que el padre de su hija sí se hacía cargo de su manutención y hasta la pequeña había convivido ya con sus abuelos paternos. "La conocen los abuelos y pues sí me gustaría mucho que conozca a Pablo [el hijo mayor de Anuel]", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seguramente ese encuentro que se llevará a cabo muy pronto, pues el ex de Karol G, también hizo público su deseo de que Pablito conociera a su hermana. "Sí, tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos un día pronto", escribió junto a una imagen junto a Pablo. "No me importa lo que piensen de mí personas que no saben lo que pasó en realidad". Mensaje Anuel sobre paternidad Mensaje Anuel sobre paternidad | Credit: Instagram Anuel AA Según Anuel, Valencilla no mintió en cuanto al embarazo pero sí al afirmar de que mantuvieron una relación sentimental durante meses. "Yo nada más la vi 4 o 5 horas y no opiné nada hasta que dije que era una mentirosa. Solo fue una noche de sexo como Aventura y Wisin y Yandel", y aclaró que nunca fue infiel a Yailin y mucho menos a Karol G. "Yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol". Anuel dio la bienvenida en marzo a su tercera hija Cattleya, producto de su matrimonio con la también cantante Yailin. "Bienvenida al mundo, Cattleya pequeña princesa!", escribió Yailin junto a dos imágenes, en la que se ve que en el alumbramiento estuvo acompañada por Anuel. "Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza".

