Conoce al hijo de Anuel AA By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El artista tiene un hijo de una relación anterior y cuando no está con Karol G o trabajando, su hijo está a su lado. Empezar galería Papacito Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Así es señoras y señores, Anuel AA tiene un hijo producto de su relación con Astrid Cuevas. Advertisement Advertisement Belleza Image zoom IG/Anuel AA El niño se llama Pablo Anuel Gazmey Cuevas y tiene 7 años. Feliz de estar a su lado Image zoom IG/Anuel AA Después de que estuviera en prisión, Anuel ha declarado que no convivió con su pequeño, por lo que ahora aprovecha cada momento para estar a su lado. Advertisement En el zoológico Image zoom IG/Anuel AA En el tiempo de calidad que comparte con su pequeño a Anuel le gusta divertirse y comparte cada instante en sus redes sociales. Gemelos Image zoom IG/Anuel AA El parecido entre padre e hijo no se pone en duda. Educación Image zoom IG/Anuel AA y su hijo Después de que estuviera preso Anuel asegura que solo le enseña a su hijo buenas lecciones para que sea mejor hombre que él y no cometa sus mismos errores. Advertisement Advertisement Advertisement Amigos Image zoom IG/Anuel AA Por las imágenes que comparte el cantante se puede ver que lleva un relación excelente con Pablito. Fashionistas Image zoom IG/Anuel AA De tal palo tal astilla. Miren aquí a este par con unas gafas de sol muy cool. Más que el dinero Image zoom IG/Anuel AA Aunque siempre vista de lo más caro y traiga joyas llenas de diamantes, para Anuel lo más importante es la familia. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Feliz cumpleaños! Image zoom IG/Anuel AA Pablo celebró recientemente su séptimo cumpleaños con su padre y la novia de su padre Karol G. ¡Hermosa familia! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Conoce al hijo de Anuel AA

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.