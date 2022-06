Nace la supuesta hija Anuel AA con una joven de Texas, ¡y tiene el apellido del cantante! Melissa Vallecilla, la joven de Texas que aseguró estar embarazada de Anuel AA, dio a luz a una hija, a la que le puso el apellido del cantante puertorriqueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Anuel AA | Credit: Prince Williams/FilmMagic Los últimos días deben de haber estado cargados de muchos emociones fuertes para Anuel AA. No solo se acaba de casar con Yailin, sino que además la joven de Texas que decía estar embarazada del cantante acaba de dar a luz a una niña. Melissa Vallecilla puso el nombre de Gianella Gazmey Vallecilla a la recién nacida, según anunció la orgullosa mami. Gazmey es el apellido de Anuel. "Bienvenida mi amor. Gracias por traernos tanta felicidad! Te amamos!", escribió la joven de 28 años junto a unas tiernas imágenes desde el hospital con su recién nacida en brazos. Vallecilla contó al programa El gordo y la flaca (Univision) el pasado marzo que comenzó un romance con Anuel en una fiesta del rapero Drake en septiembre del 2021, y que siguieron a distancia por cuatro meses entre Miami y Houston. En el mismo programa se señaló que una prueba de paternidad prenatal que Anuel se realizó luego de Valencilla le comunicara la noticia resultó 99% positiva, por lo que aparentemente no hay dudas de que la pequeña es hija del boricua. También se dijo que una vez el artista empezó su relación con Yailin las cosas cambiaron y que se dejó de comunicar con Vallecilla. Hasta el momento el cantante no ha dado declaraciones sobre este asunto, pero se sabe que se encuentra en la isla española de Ibiza comenzando su gira por Europa, según anunció en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Anuel AA and Yailin la Mas Viral su historia de amor Credit: Instagram/@anuel El pasado fin de semana Anuel y Yailin sorprendieron a todos al se casarse por lo civil en República Dominicana. "Espero que esto dure años y años juntos, y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase. Y gracias por convertirme en tu esposa Anuel", dijo la rapera. Se sabe que la pareja ansía tener un hijo juntos, y que Yailin se encuentra en "procedimiento" para salir embarazada.

