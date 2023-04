¡Este es el antojo de embarazo de Nadia Ferreira! Este antojo de Nadia Ferreira no es fácil de conseguir, ¡pero es delicioso! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir nadia ferreira Credit: Mezcalent Nadia Ferreira está sumamente feliz con su embarazo. Como es normal, la esposa de Marc Anthony también tiene uno que otros antojos. A través de su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con casi tres millones de seguidores, la guapa modelo de 23 años, quien hace unos días le dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia, dio a conocer lo que no puede dejar de comer durante esta etapa de su vida. Se trata de nada más y nada menos que de unos chips paraguayos con sabor a queso. "Mis antojitos", escribió la ojiverde en el pie de la foto que compartió en sus Stories, y donde la vemos sentada frente a una enorme piscina rodeada de palmas. nadia ferreira antojos embarazo Credit: Nadia Ferreira IG Nadia, quien engalanó nuestra portada digital en marzo, reveló que siempre anheló en convertirse en madre. "Soy una mujer muy soñadora con muchas metas y desde muy chiquita siempre aprendí a ponerme metas a corto y largo plazo, y siempre una de esas fue personalmente tener una familia, casarme, tener numerosos hija y hoy Dios me está dando la bendición de estar embarazada y wow, ¡estoy en las nubes todos los días en mi vida!", dijo. El apoyo de Marc Anthony durante esta etapa ha sido primordial "El apoyo de Marc es fundamental, en mi embarazo ha sido fundamental y la mayor parte de todo esto es por él. Está conmigo, me consiente muchísimo. Estamos juntos prácticamente todo el día y tenemos una relación maravillosa, nos llevamos superbien. El apoyo y el cariño de él es fundamental para que esto esté siendo maravilloso. Y sé que va a ser un excelente papá, eso ya me queda claro". Nadia Ferreira acaparó la atención del mundo entero cuando fue elegida Miss Paraguay en 2021, y lograse quedar primera finalista en el certamen de Miss Universo. Sus ojos verdes y porte de modelo captaron la atención del salsero Marc Anyhony, quien quedó flechado de la innegable belleza de la paraguaya. A finales de enero el ex de Jennifer Lopez y la joven se juraron amor eterno en una ceremonia, en Miami, que contó con varios invitados famosos como, entre otros, Romeo Santos, Salma Hayek, Marco Antonio Solís, Maluma, David Beckham y Carlos Slim.

