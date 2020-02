Anna Kournikova ¿Iglesias? El misterioso cambio de nombre de la extenista que causa sorpresa El misterioso cambio del nombre de la extenista rusa sorprende en redes. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las sorpresas en torno a Enrique Iglesias y Anna Kournikova no paran. Hace solo unos días -el pasado 30 de enero, para ser precisos- la pareja recibió en el más absoluto secreto a su tercera hija, de la cual aún no se sabe el nombre. Y ahora las redes se sorprenden por el discreto, pero importante cambio que ha ocurrido en las redes sociales de la extenista rusa de 38 años. En su cuenta de Instagram la doña aparece ahora como “Anna Kournikova Iglesias“. Así sin más. El cambio fue notado por algunas publicaciones españolas, sin saberse aún el porqué del nuevo nombre. Las malas lenguas, desde luego, se han dado rienda suelta para asegurar que Anna y el hijo de Julio Iglesias se habrían casado. Lógicamente, y como ya es costumbre para el par, la cosa permanece aún en misterio. People en Español contactó a sus representantes para explicar el cambio sin obtener respuesta al cierre de esta nota. La cuenta de Facebook de Anna K. aún permanece con su nombre de soltera: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enrique y Anna Kournivoka se han en una de las parejas más privadas del espectáculo, similar a otros famosos como Ryan Gosling y Eva Mendes. La única ventanita a sus vidas privadas se abre de vez en cuando por medio de sus redes sociales donde comparten adorables fotos de sus primogénitos, los mellizos Lucy y Nicholas Iglesias, de dos años. O sus divertidas fotos con sus mascotas. Así fue como confirmaron el nacimiento de su nueva bebé, cuya llegada al mundo se filtró casi por accidente durante una entrevista con Enrique Iglesias Jr., uno de los hermanos del cantante pop, quien soltó la sopa en una entrevista radial en Chile. Advertisement

