Angelique Boyer se sincera y cuenta la verdadera razón por la que no tiene hijos La actriz de Amar a muerte por fin ha revelado cuál es la razón por la que no se ha decidido a ser madre. Y para los curiosos, no tiene nada que ver con su novio Sebastián Rulli. By Teresa Aranguez Y los hijos, ¿p'a cuándo? Probablemente esa es la pregunta que más veces le han hecho a Angelique Boyer a lo largo de su carrera profesional. Al principio le agotaba pero ya está acostumbrada. Durante una entrevista a Mamás latinas, la actriz ha contado por qué no ha tenido hijos y, por ahora, no tiene intención de tenerlos. "Si yo tengo una carrera de trabajo y tengo además que ir a la casa, atenderme a mí, atender la casa, y además atender a mi novio, admiro esa responsabilidad que pueden llegar las mujeres actrices. Mis respetos", comienza diciendo con un poquito de agobio. Es por todo eso que no se siente preparada. "Creo que es algo que no debo de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o mis ganas de ser mamá", ha afirmado tajante. Eso no significa que nunca lo haga. "Todavía tengo tiempo para pensarlo y prepararme para eso. Creo que es algo que deber ser instinto y que debe de nacer, que llegue el momento correcto, de momento, no", expresó segura ante las cámaras de espacio dedicado a las mamás latinas. Su ahora es para seguir desarrollando su carrera, viajar y disfrutar a tope de su noviazgo con Sebastián Rulli a quien llenó de piropos. "Es un nombre lleno de vida, todo el tiempo quiere estar activo, hacer actividades deportivas y eso me ha llenado de vida", dice enamorada. "Me ha hecho conocer cosas distintas, imagínense viajar en moto hasta las cataratas del Niágara", sigue con una gran sonrisa. De momento la boda y los hijos no están en sus planes, a sus 31 años siente que le quedan mil cosas por hacer y experimentar antes de dar ese paso tan importante, si es que finalmente lo da, pues tampoco lo considera necesario para ser una mujer más plena. ¡Gracias por tu sinceridad Angelique!

