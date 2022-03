Angélica Vale comparte la precoz petición que le hizo su hija Angélica Masiel, de 9 años A su corta edad la hijita de la actriz y cantante mexicana —y nieta de Angélica María— tiene las cosas bien claras. ¡Esto es lo que le pidió a su mamá! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus tiernos nueve años Angélica Masiel, hija de la actriz y cantante mexicana Angélica Vale, tiene las cosas bien claras y se las ha dejado saber directamente a su mamá. Así lo reveló la la propia actriz y comediante quien por estos días se prepara para su regreso como jurado en la segunda temporada del reality Tu cara me suena de Univision. "Angélica me dijo: 'Mom I need an agent, necesito un agente'", explicó la hija de "La novia de México", doña Angélica María, a Mezcalent. "Y yo [pensé], ¿por? Porque ella siempre dijo que iba a ser directora de cine, entonces le dije, 'mi vida, pero para ser directora de cine tienes que estudiar', y me dijo 'sí, sí, pero necesito un agente porque creo que es bueno que empiece mi carrera de actriz primero para poder entender a los actores y saber cómo dirigirlos, entonces estoy en busca de un agent porque no conozco a nadie en el mundo gringo', ¡jajaja!". Angélica Masiel y Angélica Vale Credit: Mezcalent La complicidad entre madre e hija es absoluta y la comparten de manera divertida por la red: La hija del desaparecido comediante venezolano Raúl Vale y la actriz Angélica María se alista para su gran regreso como juez en Tu cara me suena, de Univision, cuyo talento fue dado a conocer este jueves: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vale, quien conduce un programa radial en Los Ángeles, ciudad donde reside desde hace un par de años con su familia, admitió que debido a eso están buscando agentes para la traviesa y precoz chamaquilla. La pregunta del millón es, lógicamente, si la niña comenzará su carrera en la lengua de su madre o en inglés. "¡Ay, no! ¡Ya hija, ya habla inglés, ya que se vaya a ganar en dólares!",, afirmó su mamá. " Porque sí esto de convertir los pesos a dólares no es conveniente". Que ni qué.

