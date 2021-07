DO NOT REUSE - Angelica Vale - Digital Cover

Si hay algo que la actriz Angélica Vale, de 45 años, y su esposo, el empresario Otto Padrón, de 57, disfrutan enormemente es estar junto a sus hijos Angeliquita, de 9 años; y Daniel, de 6. "Todo lo hacemos con los niños", confiesa la mexicana. "Desde que llegó Angélica a nuestra vida. nunca fue de que no fuéramos a cenar por ella, no. ¡Nos la llevábamos!".

Eso sí, cuando la pareja necesita desahogarse, pide ayuda a su hada madrina. "Esa es noche de la abuela y nosotros salimos", dice Vale de su madre, la legendaria actriz mexicana Angélica María, quien se queda con sus nietos cada vez que la pareja necesita su espacio o tiene compromisos laborales. "Sí, necesitamos darnos momentos de novios. Mi marido trabaja como loco, es workaholic, y extraña a sus hijos; nos gusta estar con ellos. Pero también nos damos nuestros tiempos en pareja".

Cuando no está de novia o de ama de casa en su hogar en Los Ángeles, California, la Vale está de lleno trabajando en diversos proyectos como la conducción del programa de televisión La máscara del amor (Estrella TV), de su show de radio The Cali Morning Show con Angélica Vale y del canal de YouTube Angelicales. "Estoy feliz. No me puedo quejar para nada este año", acota la artista, quien próximamente tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. "Me llegó de total sorpresa, [cuando me enteré] me puse a llorar y mi mamá también".

De esas lágrimas de felicidad, de su día a día y de sus próximos retos profesionales la protagonista de La fea más bella habló tras posar en exclusiva para estas fotos desde su hogar para People en Español.

¿Cómo te ha tratado el 2021?

Estoy feliz. La máscara... llegó a mi vida, cosa que no me hace viajar tanto. Estoy muy contenta por esto porque el poder llegar [a casa] a abrazar a mis hijos todas las noches es lo máximo. En la radio ahí vamos, ha sido una lucha constante porque los programas que son en la mañana fueron los más sacrificados [durante la pandemia] porque la gente se dejó de levantar temprano para ir a trabajar. Si ha sido una lucha constante.

Ya como para ponerle cereza al pastel, viene la noticia [de mi estrella] en el Paseo de Hollywood. No me puedo quejar para nada este año.

¿Cómo fue que surgió lo de la estrella en el Paseo de la Fama?

En el comité está Eva Longoria, que por cierto se emocionó mucho cuando se enteró de mi estrella, y yo me emocioné más cuando me lo dijeron. Son muchos filtros por los que tienen que pasar tus documentos, porque se tiene que hacer una solicitud. Se dice mucho que si los fans [votan], ¡nada que ver! Es un comité de Hollywood. El voto fue unánime y que dijeran 'Sí se lo merece esta chava' es mucho orgullo.

Me llegó de total sorpresa. De hecho mi marido me dice [un día]: 'Angélica a tu mamá le van a hacer una mención por su estrella [que recibió en el 2016], hay que conectarnos'. Y en eso empiezan a decir los nominados [para la promoción del 2022] y pues seguramente al finalizar dirán el nombre de mi mamá. Y de pronto veo mi nombre ahí. Me puse a llorar y mi mamá también. Mi marido fue el que metió mis papeles, yo nunca hice nada.

¿Cómo es un día normal en tu vida?

Cuando no estoy grabando [La máscara...] me voy a la radio temprano. Mis hijos entraron desde marzo a las clases [presenciales]. Mi marido los lleva y yo los recojo. Tengo de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde momentos para mí; normalmente me pongo a arreglar la casa y luego me voy por ellos a la escuela y ahí empieza la diversión. Me fascina estar con ellos, son divertidísimos, cocinamos, vemos la tele juntos, nos divertimos mucho juntos. Soy la mamá más feliz de este planeta. Cuando no tengo La máscara... llego temprano [de la radio] y me quedo con ellos. Cuando tengo [grabación del show] , ahí se me complica porque de la radio me voy a grabar y llego a la casa como hasta las 9 de la noche.

Pero ese es día de la abuela. Son días de la abuela, pero ahora ya acabamos la primera temporada.

¿Alguno de tus hijos seguirá tus pasos?

Ellos se llevan espectacular, se aman, no viven el uno sin el otro. Por ejemplo Angélica el otro día se enfermó de tos y le dije: 'No, mi vida, no puedes nadar, te quedas adentro de la casa'. Y Daniel salió a nadar y a cada rato [me decía]: 'Tengo que ir con Angie a decirle algo'. Tienen una relación increíble.

Angeliquita es mi minimí, es un poco más autoritaria que yo, entonces trae del papá de forma de ser; puede seguir mis pasos.

Daniel no sabemos a dónde va. Él dice que quiere ser bombero, astronauta. La última salió con que quiere ser chef. Es muy lindo, tierno. Estoy muy enamorada de los dos.

Cuando están los cuatro, ¿qué les gusta hacer en familia?

Andamos mucho en bicicleta, nos gusta ir al cine, teatro, a museos, nos gusta pasear. Bueno, antes de la pandemia siempre [lo] hacíamos los cuatro. Nos gusta hacer cosas con los niños. De hecho, todo lo hacemos con los niños. Desde que llegó Angélica a nuestra vida nunca fue de que no fuéramos a cenar por ella, no. ¡Nos la llevábamos! Ahora ya con la escuela, obvio, se nos complica. Tratamos de que las cenas sean en fin de semana y así.

Pero, ¿también se dan espacio en pareja?

El espacio en pareja es superimportante y lo buscamos y lo necesitamos a cada rato, siempre que lo sentimos lo decimos: 'Es necesario irnos tú y yo de novios'. Nos vamos a cenar o al cine o tratamos de salir. Esa es noche de la abuela y nosotros salimos. Sí, necesitamos darnos estos momentos de novios. Mi marido trabaja como loco, es workaholic, y extraña a sus hijos; nos gusta estar con ellos. Pero también nos damos nuestros tiempos en pareja. Nos desahogamos.

¿Imaginabas tu vida así?

Sí imaginaba mi vida así, era exactamente lo que quería. Claro que el amor de los hijos es inimaginable. Cuando tienes a tu bebé en tus brazos, es increíble. Eso es mucho más rico a lo que uno imagina.

¿Cuáles son tus planes en lo que resta del año?