Angélica Vale explica por qué sus hijos 'no hablan' español La actriz mexicana y su madre, Angélica María, respondieron a las dudas de sus fans acerca de por qué los niños se comunican con ellas en inglés y no en español. Por Moisés González Angélica Vale ha estado conectada más que nunca con sus fans durante esta cuarentena impuesta por la pandemia de la COVID-19 a través de su canal de YouTube, donde con frecuencia comparte vídeos en los que aparece acompañada de su mamá, Angélica María. Sus hijos, Angélica y Daniel Nicolás, también se han dejado ver en más de una ocasión en las transmisiones en vivo que realiza la famosa actriz de 44 años. Igual de carismáticos que su mamá, los niños desbordan talento cada vez que aparecen frente a la cámara; sin embargo, hay algo que ha llamado mucho la atención de los seguidores de la actriz de exitosas telenovelas de Televisa y es que ambos se comunican con Angélica en inglés. "¿Por qué no hablan español?", se han preguntando muchos fans de la actriz. La inolvidable protagonista de La fea más bella y su madre hicieron frente recientemente a las insistentes preguntas de sus seguidores sobre este asunto en un 'en vivo' que llevaron a cabo hace unos días a través del canal de YouTube de Vale. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Saben mucho español pero no lo quieren hablar porque les da vergüenza", comenzó reconociendo Angélica María. La también heroína del melodrama Y mañanera será otro día aclaró que Angie, como llama cariñosamente a su primogénita, sí habla español, pero que debido a un problema de pronunciación 'muy fuerte' que tuvo cuando era más pequeña 'le cuesta más trabajo' hablarlo. "Tuvo un problema de pronunciación muy fuerte de chiquita, entonces por eso le cuesta más trabajo", especificó Vale. El inglés y el español, sin embargo, no son los únicos idiomas que habla la niña a su corta edad. La primogénita de Angélica, que acaba de cumplir 8 años, también domina el francés. "Cuando estudias francés, inglés y español es muy difícil", aseguró la abuela de la niña.

