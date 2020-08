Así celebró Angélica Vale los 6 añitos de su hijo Daniel La actriz y comediante celebró el cumpleaños de su benjamín con esta adorable fotografía. ¡Mira qué grande y guapo está! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Angélica Vale está de fiesta y así lo demostró en sus redes sociales con las fotos de la celebración del cumpleaños de su hijo pequeño, Daniel Nicolás. La protagonista de la exitosa telenovela La fea más bella colgó una foto en Instagram de la fiesta íntima que le organizaron a su pequeño con una temática de uno de sus superhéroes favoritos, Spiderman. “¡El mejor pastel” Gracias @portosbakery por el amor y estas delicias que nos hacen año tras año. ¡Los amamos!”, escribió junto a la imagen de su pequeño sonriendo al lado del pastel decorado también con detalles del personaje de Marvel. Además de la celebrar el natalicio de su pequeño, la comediante aprovechó la ocasión para contribuir a una buena causa. Según contó la empresa que preparó la decoración del cumpleaños, la artista le dio una mano dándole trabajo luego de haber contado en un programa de radio que se había quedado sin encargos a causa de la pandemia. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Amigos este fin de semana estuvo genial, nuevamente Angélica Vale me compró una piñata y un bouquet de globos. Lo que comenzó como una llamada en la estación de radio #Cali93.9 para contarles mi historia de que me habían dejado botada con pedidos y que no tenía trabajo, de pronto la situación se mejoró. ¡Muchas gracias! @angelicavaleoriginal y no me cansaré de agradecerte”, explicó la empresa en su cuenta de Instagram. Fans y amigos de Vale, como su colega y compatriota Aracely Arámbula, se sumaron a las felicitaciones. “¡Qué rápido! Felicidades Vale hermosa, abrazo a Daniel; besos a ti, a Angeliquita bella y a [tu esposo] Otto”, dijo la protagonista de La patrona. Vale celebró el pasado junio el cumpleaños de su hija mayor, Angélica, a quien le dedicó un adorable mensaje. “Te amo mamita bella. Mi milagrito. ¡Feliz cumpleaños! 8 años, qué rápido”, escribió junto a una foto del pastel decorado con una imagen de la homenajeada.

