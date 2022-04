¡Bebé en camino! ¡Ángel Quezada y Maya Nazor esperan su primer hijo! ¡Santa Fe Klan posó junto a su esposa rodeado de globos, compartió el nombre de su bebé e incluyó el ultrasonido en su nuevo video musical! ¡Que empiece la fiesta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ángel Quezada y Maya Nazor van a ser papás! Así lo anunció el famoso cantante mexicano conocido como Santa Fe Klan junto a su esposa en las redes, rodeado de globos y regalos para su bebé, quien será el primer hijo para el famoso músico. "Bienvenido al mundo mi niño", expresó bajo la foto donde podía leerse el nombre elegido para su primogénito, Luka. "Aquí te espero hijo pa' cuidarte por siempre a ti y a tu mamá". "Jamás había sido tan feliz en mi vida", le contestó la mamá de su hijito. "Gracias Universo por darme el regalo más grande del mundo, a mi bebé que esperamos con tanto amor. Te amo, mi amor", escribió su esposa. Santa Fe Klan Credit: IG Santa Fe Klan "Te amo, mi niña chula. Gracias a Dios por mandarnos este regalo. BENDICIONES A TODOS", compartió el rapero con letras mayúsculas a sus seguidores, desbordado de alegría: "sean felices, que la vida se va a terminar un día", reflexionó. Maya Nazor Angel Quezada bebe Credit: IG Santa Fe Klan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus fans y muchas celebridades se volcaron en felicitaciones y celebraron junto a la pareja la buena noticia. Entre los famosos se encontraban reacciones de Kenia Os, Rombai, Remik González… "Te va a cambiar la vida para mejor", le recordó Poncho de Nigris; "felicidades cab**n", le dijo a su amigo el cantante Edwin Luna, "bendiciones siempre"; La voz del barrio, Richard Ahumada, también le dedicó unas palabras: "felicidades carnal, puras bendiciones y éxito siempre", expresó. El emocionado papá, al estilo de Camilo y Eva Luna, anunció también su embarazo en su nuevo video recién estrenado, añadiendo las imágenes del ultrasonido al final del clip. El nuevo tema se llama Mar y Tierra. ¡Felicidades a la pareja!

