¡Feliz cumpleaños! Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran las 15 primaveras de su hija Mía

¡Feliz cumpleaños Mía! La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín cumple 15 años hoy.

Sus mayores regalos: Mía es la hija mayor de la pareja y tiene una hermanita que se llama Nina.

Amor de madre: Legarreta le dedicó un mensaje lleno de amor a su hija en sus redes sociales para así conmemorar su gran día.

Qué transformación: Rubín también le dedicó un amoroso mensaje a su "princesa" en el cual reconoce que se está convirtiendo en toda una mujer.

Amor de hermana: Nina tampoco se quedó atrás y se unió en las felicitaciones a su hermana con sentidas palabras en su cuenta de Instagram.

Hace un año: El año pasado, Mía celebró su cumpleaños en Perú.

En cuarentena: El cumpleaños de Mía probablemente se celebre en casita, así como sus padres celebraron su aniversario en cuarentena a principios de este mes.

Otra quinceañera: El mes pasado, Mía felicitó a su prima Sofía Legarreta en redes después que ella cumplió sus 15 años.

De tal palo: La jovencita le está siguiendo los pasos a sus padres en el mundo del entretenimiento.

Sirenita: Cuando las autoridades levanten la cuarentena, la joven seguro irá a uno de sus destinos favoritos: la playa.

