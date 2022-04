Andrea Lagunes, la niña de Gotita de amor, ¡se convierte en mamá! Andrea Lagunes, la actriz que con solo 5 años se robó el corazón del público como Chabelita, se ha convertido en mamá por primera vez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Lagunes, Laura Flores, Gotita de amor Credit: Mezcalent Andrea Lagunes, la actriz que con solo 5 años se robó el corazón del público como Chabelita en la exitosa telenovela infantil Gotita de amor, se ha convertido en mamá por primera vez. Lagunes, de ahora 29 años, ha venido compartiendo detalles de su embarazo con los seguidores, quienes ya sabían que estaba a la espera de un niño junto a su pareja Luciano Sánchez. Fue hace solo unas horas que la cantante y actriz compartió una foto cargando a su bebé, Mariano Sánchez Lagunes, junto a la cual escribió: "Mi pequeño Grogu 🌟 Mariano 🌟". Sus seguidores le dejaron muchísimos mensajes de bienvenida a su bebé, a quienes le desearon todo lo mejor. "Muchas felicidades, Andrea. Qué bien!"; "muchas felicidades hermosa❤️❤️. Bienvenido sea a éste plano❤️"; "qué bellos, bendiciones para tu familia y para tu gotita de amor😍"; "muchas felicidades por ese hermoso angelito", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La vida personal de Andrea va viento en popa, más aún con la llegada de este bebé. Pero muchos se podrían preguntar qué ha sido de la actriz mexicana en el ámbito profesional. Según se dio a conocer, Lagunes participó por última vez en un melodrama en el 2002 como parte del elenco de la también telenovela infantil de Televisa ¡Vivan los niños!. Hace años no hace telenovelas porque los productores le dicen que tiene muy baja estatura, según reveló en una transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Tlnovelas. Desde entonces se ha dedicado más al teatro. Andrea Lagunés Así lucía Andrea Lagunés en Gotita de amor | Credit: Mezcalent "No es como que las haya dejado, más bien de repente cuando empecé como en este proceso de niña, adolescente y todo esto siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy, espero que sea cierto y que no me estén mintiendo (ríe)", dijo. Andrea Lagunes revela que su físico le ha impedido regresar a las telenovelas Credit: Andrea Lagunes Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hacía cástings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o cosas así ya un poco más fuertes que porque me seguía viendo muy chiquita, entonces pues así ha sido la historia de mi vida", añadió.

