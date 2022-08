¡Andrea Escalona se entera del sexo de su bebé en el programa Hoy! Andrea Escalona ha vuelto a alegrarnos el día con el develamiento del sexo de su bebé. ¿Será niño o niña? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Escalona Andrea Escalona | Credit: Andrea Escalona/IG El pasado mes de junio Andrea Escalona sorprendió a todos con la noticia de que se convertiría en mamá por primera vez, pero ahora la mexicana de 35 años ha vuelto a alegrarnos el día con el develamiento del sexo de su bebé. ¿Será niño o niña? Y es que la presentadora del programa Hoy compartió con sus seguidores en ese mismo espacio que será mamá nada más y nada menos que de un niño. En el set del programa lleno de globos de color azul y rosado y una increíble decoración, Escalona y sus amigos esperaban ansiosos por saber cuál sería el sexo del pequeño que está por llegar al mundo. Aunque algunos apostaban a que sería niño y otros a que sería niña, todos gritaron de alegría cuando la sala se llenó de color azul, mostrando así que se trata de un varón. ¡Y hasta picaron una torta! "La vida tiene matices, a veces sepia, otras veces de colores, ¡gracias por regresarme esas tonalidades! Azul como el mar ¡ES NIÑO!", escribió Escalona en sus redes tras saber la noticia. "Por el matriarcado en el que he crecido pensaba que era más "fácil" educar a una niña pero gracias Dios por enviarme este reto, resignificar lo masculino en mi, en mi vida y para mi familia", dijo. "Vamos aprender juntos, mi amor: te amo, te voy cuidar, educar y acompañarte en cada paso de tu camino". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Escalona no ha podido mostrarse más feliz desde que supo que se convertiría en mamá. En ese momento, agradeció al bebé que estaba esperando por darle la dicha de traerlo al mundo. "Gracias a mi bebé; porque aún sin conocerte, todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegría de saber que existes y estás ahí, TE AMO sin conocerte aún con todo mi corazón", escribió en sus redes sociales.

