La presentadora Andrea Escalona espera su primer bebé La presentadora y cantante mexicana Andrea Escalona está embarazada. Así reveló la feliz noticia de que se convertirá en mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Escalona espera su primer bebé. La cantante mexicana de 35 años y copresentadora del programa Hoy publicó en Instagram una foto suya embarazada, alborotando las redes sociales. "¡Voy a ser mamá!", expresó con mucha ilusión. "Los tiempos de Dios son perfectos y el amor, el deseo le abrieron la puerta donde encontró la manera para llegar. Gracias MAMÁ sé que tú tuviste mucho que ver en esto. Gracias Dios por mandarme la bendición que tanto pedía. Gracias Marco se que serás un gran papá. Gracias Tiita, papá, niñas por apoyarme y siempre estar ahí para mí, gracias a mi familia y amigos", añadió. Escalona asegura que su fallecida madre, la productora Magda Rodríguez, le mandó esta bendición del cielo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Escalona compartió una foto de su bebé en su vientre —de una reciente ecografía— con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Andrea Escalona Andrea Escalona | Credit: Mezcalent.com "Gracias al público que con ustedes también he compartido todos los momentos importantes en mi vida. Gracias Televisa, mi casa, hogar y familia siempre conmigo, con los míos, en los momentos más duros y felices", añadió la radiante embarazada en su mensaje. Andrea Escalona Andrea Escalona | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La intérprete de "Mala inversión" dio gracias también a su hijo —o hija— por nacer. "Gracias a mi bebé; porque aún sin conocerte, todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegría de saber que existes y estás ahí, TE AMO sin conocerte aún con todo mi corazón". La expresentadora de Suelta la sopa recibió una lluvia de comentarios en sus redes sociales de famosas amigas como Alejandra Espinoza, Águeda López y Chiquibaby. ¡Felicidades!

