¡Ya nació el segundo hijo de Anahí! Mira la primera foto del recién nacido La cantante y actriz mexicana se convirtió este domingo 2 de febrero en mamá por segunda ocasión y así lo presumió a través de sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Anahí ya es mamá por segunda vez! Aunque no estaba previsto que el bebé naciera tan pronto ya que la artista aún tenía 37 semanas de embarazo, la carismática cantante y actriz mexicana le dio finalmente la bienvenida a su hijo Emiliano este domingo 2 de febrero a las 11:37 p.m. “Se nos adelantó un poquito, pero gracias a Dios estamos perfectamente los dos. Fue un parto hermoso”, informó la artista mexicana a través de las redes sociales. La exRBD acompañó sus palabras de una emotiva imagen en la que posa desde la camilla del hospital en compañía de su esposo Manuel Velasco junto al recién nacido. “Ya les contaré con detalles todo. Por ahora darle gracias infinitas a Dios y a todos ustedes por ponernos en sus oraciones y mandarnos tanto cariño”, agregó la orgullosa mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue un 17 de enero de 2017 cuando la intérprete de éxitos como ‘Sálvame’ y ‘Mi delirio’ se convirtió por primera vez en mamá con la llegada al mundo de su primogénito Manu. “Manu cambió mi vida por completo. Desde el primer momento en que supe que estaba embarazada, sentirlo dentro de mí, tener la maravillosa oportunidad de darle vida a un ser chiquitito me hizo entender la vida de una forma completamente nueva”, se sinceraba recientemente Anahí en una entrevista exclusiva con People en Español. En esa misma entrevista la carismática artista de 36 años contaba de qué forma estaba manejando la inminente llegada de Emiliano con su primogénito. “Lo que he hecho es que Manu sea la parte más importante en todo este maravilloso viaje. Él dio la noticia a papá y él me ayuda con todo lo que tenga que ver con la espera de su hermanito. Le cuento cuentos que improviso donde le digo lo afortunado que es porque viene un ser que lo va a acompañar en las más grandes aventuras. Le hablamos mucho, le decimos que lo estamos esperando, toca mi panza y el bebé se mueve mucho. Y cuando llegue el bebé también lo haré parte de todo. Siempre lo decimos, los 3 y próximamente los 4 somos un equipo”, afirmaba. ¡Muchas felicidades Anahí! ¡Y bienvenido al mundo Emiliano! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Ya nació el segundo hijo de Anahí! Mira la primera foto del recién nacido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.