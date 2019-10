Los mejores momentos de Anahí en su faceta como mamá By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Anahí/Instagram La familia de la actriz y cantante mexicana Anahí está creciendo, y para celebrar la próxima llegada de su segundo bebé aquí repasamos los mejores momentos que la ex RBD ha tenido en su faceta de mamá. Empezar galería Mamá feliz Image zoom Instagram/Anahí Cuando estaba embarazada de su primer hijo, Anahí compartió esta foto de su barriguita con sus seguidores. Advertisement Advertisement ¡Bienvenido Manuel! Image zoom Manuel Velasco Coello/Instagram Su hijo, Manuel, nació el 17 de enero del 2017. Selfie maternal Image zoom Instagram Anahí La ex RBD no podía dejar de tomarse fotos con su primogénito cuando él era un bebé. Advertisement ¡Me lo como a besos! Image zoom Anahí/Instagram Entre abrazo y abrazo, muchos besos se dieron madre e hijo. Aprendiendo de mamá Image zoom Anahí/Instagram Manuel ha recibido mucho amor por parte de su mami, amor bien correspondido. Celebrando Image zoom Instagram/ Anahí "Hoy es un día muy especial ! Celebramos 7 años juntos y 4 de casados!! Cada día le doy gracias a Dios por tu vida y la familia q somos. ❤️❤️❤️ Te amo al infinito mi güero mayor. @velascom_", expresó la mexicana. Advertisement Advertisement Advertisement Está creciendo Image zoom Anahí/Instagram "FELIZ CUMPLEAÑOS MI BEBÉ !!! 💙💙💙🎉🎉🎉🎉🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 2 😁🙏", publicó la cantante. Siempre juntos Image zoom Anahí/Instagram "Má nunca dejes de ser tú . ❤️😍🙌🏻", ella dijo. Los tres mosqueteros Image zoom Instagram Anahí Fueron tres por un tiempo, pero con un nuevo embarazo serán felices ¡los cuatro! Advertisement Advertisement Advertisement ¡Felicidades! Image zoom Instagram/ Anahí "Mi bebé ! Hermano mayor ! 😍❤️🙌🏻", compartió la actriz. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

