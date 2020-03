Mira el tierno vídeo del hijo de Anahí llorando de emoción al escuchar cantar a su mamá El primogénito de la actriz y cantante mexicana no pudo evitar emocionarse al escuchar a su famosa mamá interpretando uno de los grandes éxitos de su carrera. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Manu, el primogénito de Anahí, es un niño supersensible a la música. “Le llega muchísimo”, reconocía meses atrás la exRBD en una entrevista exclusiva con People en Español. El menor de tres años no puede evitar emocionarse cada vez que escucha cantar a su famosa mamá, hasta el punto de que muchas veces termina llorando sin poder parar. Así sucedió la primera vez que escuchó a la artista mexicana interpretar ‘Latidos’, canción que Anahí dedica a su hijo, y así volvió a suceder este fin de semana cuando la inolvidable ‘’Mía Colucci’ cantó ‘Sálvame’, uno de los temas musicales más emblemáticos de su carrera y que formó parte de la banda sonora de la exitosa telenovela juvenil Rebelde. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza desde que tú ya no vuelves más”, empezó a cantar Anahí ante un emocionado Manu que no pudo reprimir sus lágrimas. La exRBD, que tiene cerca de 7 millones de seguidores solo en Instagram, no dudó en grabar el emotivo momento para compartirlo con sus fans a través de las redes sociales. “¿Por qué lloraste Manu?”, le pregunta Anahí al ver las lágrimas en el rostro del pequeño. “Es que cantó mamá”, le responde con los ojos llorosos Manu. La actriz y cantante vive actualmente una de las etapas más plenas de su vida a casi dos meses de haber dado a luz a Emiliano, su segundo hijo, quien nació el 2 de febrero. “¿Qué le hiciste a mi corazón que parece que es domingo?”, se preguntó Anahí junto a una foto que compartió en Instagram en la que parece posando en compañía del recién nacido. Advertisement

Mira el tierno vídeo del hijo de Anahí llorando de emoción al escuchar cantar a su mamá

