Anahí no es la única 'rebelde' que está embarazada

"Mi corazón explota de amor. Viene un bebito a llenar más de amor mi vida y la de mi familia. El mejor amigo y compañero de vida para Manu y un ser chiquitito al cual le daré siempre todo mi amor". Con este hermoso mensaje Anahí daba a conocer semanas atrás por medio de sus redes sociales que se encuentra nuevamente en la dulce espera junto a su esposo Manuel Velasco. La inolvidable 'Mía Colucci' no es, sin embargo, la única exintegrante del elenco de la exitosa telenovela juvenil Rebelde (2004) que pronto se convertirá en mamá. Aunque no tuvo tanto protagonismo como Anahí en la citada historia producida por Pedro Damián, hay otra 'rebelde' que no ve la hora de tener por fin en sus brazos a su hijo. Se trata de Grisel Margarita, quien diera vida a 'Anita', la chica que trabajaba en la cafetería del Elite Way School y que estaba enamorada de 'Tomás' (Jack Duarte). "Hola bebé, quiero decirte que estoy lista para aprender de ti y contigo. Estoy feliz porque ya eres amado por muchos ángeles que comparten esta vida con papá y conmigo. Estamos juntos para protegerte, guiarte y hacerte muy, muy feliz. Te ama tu loca, hiperactiva, pero muy buena onda mamá", escribió emocionada la actriz meses atrás por medio de sus redes sociales. A diferencia de Anahí, Grisel ya se encuentra en el último trimestre de su embarazo. "La espera más dulce", comentó a principios de mes la actriz en Instagram junto a una foto en la que presume de su barriguita de embarazo. Grisel, que tiene actualmente 30 años, comenzó a actuar siendo una niña en exitosas telenovelas de Televisa, como Amitos x siempre, Cómplices al rescate y Amy la niña de la mochila azul. Actualmente es directora y productora de Azul Teatro, una escuela de arte que, además de preparar a jóvenes talentos, produce puestas en escena en México.

