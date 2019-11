Anahí muestra por primera vez su pancita de embarazada al completo para promocionar su nuevo proyecto La cantante Anahí ha mostrado su pancita de embarazada para hablar de su nuevo y emocionante proyecto, alejado de la televisión y la música. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Anahí se ha embarcado en una nueva aventura profesional. Un proyecto que nada tiene que ver con su vida de actriz y cantante y que le llena mucho más. Su recién estrenado sitio anbyanahi.com nos adentra en el mundo del yoga, el fitness y la nutrición a través de una serie de podcasts donde comparte información muy útil y necesaria. Para dar a conocer este nuevo espacio, la exRBD ha compartido la imagen promocional de su sitio donde luce feliz y orgullosa su pancita de embarazada. Con ello quiere demostrar que estar encinta no impide, siempre que la salud lo permita, estar activa y trabajar mientras el cuerpo aguante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuidarse fue su secreto para no subir excesivamente de peso en su primer embarazo, algo a lo que vuelve a recurrir mientras llega su segundo varoncito. Anahí ha sabido dar un giro radical a su carrera para poder compaginar su vida como madre con la de profesional sin tener que estar largas horas en un set de grabación y perderse lo más bonito que le ha pasado como mujer. Esta es la primera foto de su pancita en la primera etapa de gestación, pero promete no ser no la última. Luce una mirada y sonrisa radiantes propias del embarazo a lo que se suma la ilusión y motivación de su nueva andadura profesional llena de retos. ¡Buena suerte en esta emocionante etapa! Advertisement

Close Share options

Close View image Anahí muestra por primera vez su pancita de embarazada al completo para promocionar su nuevo proyecto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.