"Guácala": la simpática reacción del hijo de Anahí a sus polémicas enfrijoladas El menor de tres años se convirtió en el cómplice de su famosa mamá en su divertida manera de reaccionar frente a las burlas que recibió por la preparación del famoso platillo mexicano. Si hay una celebridad que sabe cómo tomarse con humor las críticas recibidas esa es, sin duda, Anahí. La reconocida actriz y cantante mexicana generó recientemente mucho revuelo a través de las redes sociales tras hacerse viral un vídeo que publicó hace casi un año en su página web en el que aparece preparando un famoso platillo mexicano: las enfrijoladas. Lejos de tomarse con enojo las incontables burlas que recibió por su peculiar forma de preparar el platillo, la intérprete de éxitos como 'Sálvame' y 'Mi delirio' decidió darle la vuelta a la situación y se unió a la cadena de memes que comenzaron a inundar las redes sociales. Image zoom Anahí Cortesía The 3 Collective "Quédate en casa o te mando unas enfrijoladas", fue la graciosa respuesta que le dio a una seguidora que hizo un chiste sobre la receta de sus polémicas enfrijoladas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de compartir varios memes sobre su peculiar forma de preparar el famoso platillo mexicano, la inolvidable Mía Colucci publicó un vídeo de lo más simpático en sus redes sociales en el que recoge la divertida reacción de su hijo Emiliano al preguntarle si quiere enfrijoladas. "Qué vas a querer cenar, ¿te hago unas enfrijoladas?", le pregunta Anahí. A lo que el menor de tres años no tarda en responder con un 'guácala', convirtiéndose así en el cómplice de su famosa mamá en su divertida manera de reaccionar frente a las burlas. Una actitud que, sin duda, fue muy aplaudida entre sus incondicionales seguidores. "Ese sentido del humor para tomar las cosas es único", se puede leer entre los miles de comentarios que recibió solo en Instagram el vídeo que compartió la cantante. La grabación superó en apenas unas horas el millón de reproducciones.

