Los momentos más preciosos de Manuel, el hijo de Anahí By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Anahí Desde su primer Halloween hasta sus momentos más especiales junto a sus papás, mira las fotos más preciosas del pequeño Manuel, el hijo de la cantante y actriz mexicana Anahí y el político Manuel Velasco. Empezar galería ¡Hola, amor! Image zoom Manuel Velasco Coello/Instagram La llegada de Manuel no solo convirtió en padres a la actriz y cantante Anahí y a su esposo, el político Manuel Velasco, sino que les llenó la vida de amor. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Feliz cumpleaños! Image zoom IG/Anahí "Feliz cumpleaños mi bebé !!!!! El tiempo vuela ! 3 años !!!! 💙💙💙 Juega ! Ríe ! Diviértete ! Haz muchas travesuras ! De todo lo demás me encargo yo el resto de mi vida. TE AMO !", expresó la mexicana. 2 de 10 Applications Ver Todo Trick-or-treat! Image zoom Instagram/Anahí Para su primer Halloween, Manuel se lució con su disfraz de calabaza. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Blanca Navidad Anahí/ Instagram El regalo favorito de los padres de Manuelito: compartir Navidades con él. 4 de 10 Applications Ver Todo Con papá Anahí/ Instagram Padre e hijo vieron el partido de su selección con sus camisetas bien puestas. 5 de 10 Applications Ver Todo Con estilo Image zoom IG/Anahí Con tan solo tres años, Manuelito ya derrocha un estilo de lo más cool. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Besos Image zoom Instagram/ Anahí Padre, madre e hijo derrochan amor. 7 de 10 Applications Ver Todo ¿Como mamá? Instagram/Anahí ¿Será que el niño vio a su mami haciendo yoga y está copiándola? 8 de 10 Applications Ver Todo Muy emocionado Image zoom IG/Anahí El niño está esperando a su hermanito con ansias. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Los tres mosqueteros Image zoom Instagram Anahí Estos tres pronto serán cuatro. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Los momentos más preciosos de Manuel, el hijo de Anahí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.