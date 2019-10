¡Anahí está embarazada de nuevo! La actriz y cantante Anahí confirmó que está embarazada por segunda vez. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom La cantante y actriz Anahí acaba de confirmar la feliz noticia de que está esperando su segundo hijo. "Con mucha ilusión les comparto esta hermosa noticia! Muchas gracias [revista Quién] por este recuerdo que quedará para siempre en nuestra vida", confirmó la ex-RBD en sus redes compartiendo la portada de la publicación mexicana donde primero apareció la noticia. La publicación mexicana no ha desvelado mayores detalles sobre el embarazo, fuera de lo mencionado anuncio de Anahí y de la forma en que ella planea abordar temas delicados con sus hijos, tales como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el trato hacia las mujeres. Manuelito, el primer hijo de Anahí, llegó a este mundo el 17 de enero de 2017. Desde que se conoció la noticia del embarazo de la bella cantante y actriz, se alejó por completo de las cámaras y los escenarios para enfocarse en su nuevo rol de mamá. Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y marido de la estrella mexicana no perdió tiempo en felicitar a su adorada esposa y madre de su primogénito Manuelito: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anahí y Velasco contrajeron matrimonio el 25 de abril del 2015 en San Cristóbal de las Casas, la capital de Chiapas, y anunciaron que esperaban un hijo el pasado septiembre. Advertisement

