¡Anahí derrite las redes con nuevas imágenes de su pequeño bebé! La cantante compartió un video de Emi quien, a sus seis meses, es un clon de Anahí y parece hasta más grande que ella. "¿Seis meses o seis años?", comentó uno de sus seguidores. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Está claro que la popular Anahí se derrite en casa con sus hijos... ¡Y nosotros con ellos! La cantante anda presumiendo estos días los seis meses del pequeño Emiliano, un clon absoluto de la mamá, quien se parece más y más en cada foto que comparte. Este perfil volvió locos a los fans de la Rebelde. En un simpático video que compartió hoy la feliz mamá en sus redes, se ve que el pequeño está enorme: “¿Seis meses o seis años?”, comentó uno de sus seguidores. “Parece una niña con un bebé Nenuco”, aseguró alguien más. Y es que este niño es verdaderamente un muñeco que ha heredado la belleza de su mamita. “Me parezco a mi mamá, bueno, ¡eso digo yo!”, escribió Anahí bajo la foto de su calcomanía. Mientras su primogénito, quien lleva el nombre de su papá, sigue creciendo. Esta semana la esposa de Manuel Velasco también quiso presumirle en sus redes. Mirando detenidamente y muy de cerca en la pantalla su propia imagen, Manu cantó para su mamá La Vaca Lola. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pequeño realizó un comentario que Anahí no dudó en compartir en estos tiempos de coronavirus: “¡Manu dice que es tapabocas de súper héroes! Ojalá los adultos seamos cada vez más como ellos. ❤”, dijo inspirando a sus seguidores a ponerse la famosa mascarilla, tan de moda y necesaria ahora en época de COVID-19. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

