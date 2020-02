"Yo con mis manitas saqué a mi bebé": Anahí comparte los detalles del nacimiento de Emiliano La actriz y cantante mexicana contó con todo lujo de detalles en el último episodio de su podcast cómo fue la llegada al mundo de su segundo hijo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A una semana del nacimiento de Emiliano, Anahí compartió este jueves a través de un nuevo episodio de su podcast ‘¿Están ahí?’ los detalles de la llegada al mundo de su segundo hijo. Emocionada, la exRBD narró con todo lujo de detalles desde cómo se le presentó el parto la noche de la Super Bowl hasta cómo fue el primer y emotivo encuentro entre Manu, su primogénito, y el recién nacido. Pero, sin duda, el momento más especial fue cuando la cantante mexicana contó de viva voz que pudo ayudar a Emiliano a salir al mundo con sus propias manos. “Salió de verdad muy rápido”, reconoció. “Sale medio cuerpo del bebé […] de la cintura para arriba y me dice [el doctor] ‘¿quieres sacar a tu bebé?’. Ni lo pensé”, relató Anahí. “Yo con mis manitas saqué a mi bebé y lo puse en mis brazos, es que les cuento esto y no les puedo explicar la emoción que me da el recordar ese momento, no se me va a olvidar nunca en mi vida”, aseguró la carismática intérprete de 36 años, quien está a punto de superar los 7 millones de seguidores en una de las redes sociales más populares del momento: Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de haber nacido varias semanas antes de lo previsto, como su hermano Manu, la estrella mexicana compartió que el bebé vino al mundo en perfecto estado de salud, por lo que no hubo necesidad de dejarlo ingresado en el hospital más tiempo del habitual y necesario. “Lo puse en mis brazos, en mi pecho, obviamente al lado mío el pediatra […] lo revisó todo [y] me dijo ‘tranquila, tu bebé está perfecto, no te lo tengo que quitar, abrázalo’. Entonces mi bebito en mis brazos se empezó a calmar, a dejar de llorar con mi calor, con mis besos. Su papá cortó el cordón umbilical con muchos nervios pero lo cortó”, narró Anahí. ¿Más hijos? La cantante de éxitos como ‘Sálvame’ y ‘Mi delirio’’ reconoció que por el momento no está en sus planes tener un tercer hijo, por lo que espera cerrar ya la fábrica con Manu y Emiliano. “Por lo pronto les digo que aquí me quedo”, se sinceró. “Mi esposo ayer empezó ‘mi amor vamos a aventarnos otro’. Aquí me quedo, hasta ahorita esa es mi decisión, aquí me quedo, soy feliz con dos niños, benditos sean, les voy a dar lo mejor de mí el resto de mi vida y me siento completa, me sienta plena, ya hecha”, aseguró. Advertisement

