¡Felices seis meses! El bebé de Anahí está de celebración y así lo festejó su mami El pequeño de la casa está para comérselo. Orgullosa, la actriz y cantante compartió una fotografía de su bebé sonriendo a todo dar y las redes reventaron de ternura. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Anahí anunció el nacimiento de su segundo hijo Emiliano. De eso han pasado ya 6 meses que la orgullosa mamá ha celebrado a lo grande y como su chiquitín se merece. La actriz compartía con sus seguidores en redes una imagen de su príncipe esbozando una sonrisa de oreja a oreja que derritió de inmediato nuestro corazón. "¡6 meses Emiliano!", escribió la artista incrédula. El tiempo vuela y los dos hombrecitos de su casa, también su primogénito Manuel que ya tiene 3 añitos, se han convertido en su proyecto más importante. Aunque la exRebelde sigue dándolo todo con sus podcasts y contenido saludable en su página web, An by Anahi, lo compagina a la perfección con su familia, no quiere perderse ni un minuto del crecimiento de sus grandes amores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus amigos y compañeros de profesión comentaron esta preciosa foto que se llenó de miles de escritos. "Es que es una belleza me derrito de amor", expresó su amiga y compañera de grupo y serie, Maite Perroni. La artista de 37 años siempre soñó con formar su propia familia y lo consiguió. Gran parte de esa 'culpa' la tiene su esposo, Manuel Velasco, con quien ha encontrado su estabilidad y lleva cinco años de feliz matrimonio. ¡Felicidades en tu día chiquitín!

