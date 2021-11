Exclusiva: Ana Victoria, la hija de Amanda Miguel, nos da todos los detalles del nacimiento de su primer bebé Ana Victoria tuvo algunas complicaciones antes de dar a luz, pero ahora tiene en sus brazos a su primogénito Lucca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras una larga espera, literal, de 38 horas para poder tener a su bebé en brazos, Ana Victoria debutó como madre el pasado 9 de noviembre. Y si bien, la cantante esperaba traer a su bebé al mundo gracias a una cesárea, el destino quiso otra cosa. "Sinceramente, jamás imaginé que 'me tocaría' un parto tan largo", confesó a People en Español. "No tenía contemplado para nada pasar tanto tiempo en el hospital y avanzar tan lento. Me pregunté tantas veces ¿cómo le hacían las mujeres hace 100 años? ¡Dios mío! Gracias a Dios inventaron la epidural y después de 15 horas sin avance imploré por ella. La perspectiva de todo lo que puede suceder en una sala de parto me cambio para siempre", agregó. "Estaba programada para inducción [cesárea] pero la bolsa se me rompió así que no fue necesario y ya no me consideraron 'parto inducido'; sin embargo, al progresar tan lento me asistieron con oxitocina (la misma hormona que se usa para la inducción)". La hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer confiesa que "le tenía bastante miedo al quirófano". Pese a todo, incluyendo la frustración ante el lento proceso, la cantante ya tiene a su pequeño Lucca en brazos. "El amor más grande que conozco, ya sé que está muy trillado decirlo pero es tan corto". Ana Victoria y su hijo Credit: Alondra Ángeles SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No dejo de mirarlo y asombrarme del milagro de la vida", mencionó. "[Mi esposo, Michael Villalobos] está maravillado igual que yo, lo miramos y no podemos creer que creamos a un ser de un acto de amor y de que se forme algo tan especial. Es una gran bendición". Ana Victoria, esposo e hijo Credit: Alondra Ángeles La intérprete de "Yo no lloro por llorar" reveló que sus padres "están fascinados" con este nacimiento "sobre todo mi madre que se estrenó como abuelita conmigo". También confesó que, si bien la embarga una gran felicidad, ahora sabe que tener un hijo es algo que le da preocupación por lo que implica. Es una responsabilidad increíble y constante pero ¡wow! Qué satisfacción más grande te provoca sentir tanto amor", dijo. "¿Por qué no empecé antes?", Ana Victoria Ana Victoria, esposo e hijo Credit: Alondra Ángeles Ana Victoria, quien promociona su nueva canción titulada "¡Ay, cariño", sugiere a quienes van a ser madres primerizas, como ella, "que confíen en su proceso" de embarazo porque cada cuerpo y experiencia es diferente. Tras tener a Lucca consigo, se cuestiona algo importante. "¿Por qué no empecé antes?", concluyó.

