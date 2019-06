Ana Patricia revela el sexo del bebé ¡y la reacción de su hija Giulietta emociona a las redes!

Desde que la semana pasada Ana Patricia anunciara la noticia de su embarazo las quinielas respecto a si su segundo hijo sería niño o niña no se hicieron esperar en las redes sociales. Pero no fue hasta este lunes que la copresentadora del matutino Despierta América (Univision) reveló a través de su canal de YouTube el sexo del bebé que está esperando. Lo hizo acompañada de su esposo, Luis Carlos Martínez, y su primogénita Giulietta, de apenas dos años de edad.

“El día de hoy tuve otra cita al ginecólogo pero no sabía que me iban a dar los resultados de la prueba de sangre que me hice. Y bueno pues me la dieron. Yo no tenía nada preparado. Sí había hecho planes de que ‘vamos a hacer un pastel, vamos a tener una caja con globos’, la típica cosa que se hace cuando se va a revelar el sexo de un bebé. Le echamos muchísima cabeza justo el día de ayer pero hoy me entregan este sobre y la verdad no puedo esperar a preparar nada de eso porque tomaría unos cuantos días y yo sé que este sobre me llama”, explicó Ana Patricia.

Los gritos de felicidad de la exreina de Nuestra Belleza Latina y su familia no se hicieron esperar cuando la presentadora de origen mexicano abrió el sobre con el resultado y confirmó que la personita que ya está creciendo dentro de ella será un NIÑO.

“It´s a boy”, grita emocionada Ana Patricia. “Es un niño, mi amor”, le comunica con una sonrisa de oreja a oreja la carismática presentadora a su primogénita.

Pero, sin duda, la reacción más emotiva fue la de la pequeña Giulietta, quien se puso de lo más feliz y contenta con la noticia de que pronto tendrá un hermanito en casa.

A pesar de que no se confirmó hasta esta semana, de alguna u otra manera todo hacía pensar que el segundo hijo de Ana Patricia sería varón.

“Todos, en casa, mis papás, ustedes en las redes sociales… me decían ‘es un niño’. De verdad que yo ya no sabía qué pensar y justo el día de hoy me llegaron con un regalo con ropita de niño y yo dije ‘pero si no he revelado el sexo’ y me dice ‘yo sé que es niño’”, expresó la presentadora. “Vamos a ser una familia de cinco [incluyendo también a su mascota], dos niños y dos niña”.

¡Muchas felicidades Ana Patricia!