Sea niño o niña, el nombre del bebé de Ana Patricia empezará con esta letra

Ana Patricia compartió cómo está viviendo este segundo embarazo y las diferencias que ya ha notado con el primero en estos tres meses iniciales. “Son las mismas sensaciones, la misma emoción, pero ya con un segundo embarazo sí una se despreocupa menos. No que se desenfade sino que ya no da tanto miedo tantas cosas, tantos exámenes. Yo no podía ver que me sacaran sangre, no podía ver la aguja, todavía sigo sin poder ver, pero ya no me pongo nerviosa”, explicó a MezcalTV.

Ana Patricia dijo que la panza crece mucho más rápido esta vez. “Lo más difícil fue esconderlo, definitivamente. Dicen que con un segundo embarazo la panza crece más rápido, que se nota mucho más, yo me di cuenta desde el primer momento que fue así. Aquí en Despierta América para mí era un dolor de cabeza buscar ropa que disimulara que tenía pancita, pero también que no fuera tan obvio que estaba escondiendo algo, porque quería que fuera la sorpresa, pero ya a lo último me fue imposible. Entonces la gente se sorprende porque me dicen ‘¿en qué momento le creció la panza’?”.

Ana Patricia seguirá la tradición del nombre de Giulietta con su segundo bebé. “Todavía no tenemos nombre, pero sí me gustaría seguir con la línea de Giulietta, con “G” tanto niña o niño, pero lo decidiremos ya que sepa si es niño o niña”, contó.

Y Giulietta, ¿seguirá durmiendo con sus papás?. “Yo creo que sí los mandaría a los dos rápido a un segundo cuarto. Con Giulietta no fue así, pero no cabemos cuatro en una cama, así que ya mi esposo y yo ya lo contemplamos y vamos a ver qué es lo mejor para todos”.