Los nervios de Ana Patricia Gámez ante el procedimiento médico de su hija Giulietta "Yo estaba supernerviosa", ha reconocido la conductora, quien ha compartido qué le han hecho a su princesa y por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La conductora Ana Patricia Gámez se asomaba a sus redes esta semana para compartir un momento que, sin ser grave, le ha mantenido especialmente nerviosa. Su pequeña Giulietta, de 8 añitos, requería pasar por un procedimiento médico en su boca y la presentadora así se lo hizo saber a sus seguidores. Siempre cómplice con ellos, les mostró parte del proceso en imágenes. Reconoce estar "supernerviosa", sobre todo porque, aunque la chiquitina estaba en las mejores manos, no deja de ser una intervención. "Estoy en una esquina hecha bolita viendo el procedimiento", escribió en sus historias de Instagram. La princesa de la casa, en cambio, estaba perfecta. Giulietta Giulietta Después del momento de nervios normales en cualquier mamá, Ana Patricia contó con detalle por qué habían tenido hacerle este procedimiento. Durante su primera visita con el ortodoncista, se percataron de que algo pasaba en sus dientes delanteros superiores. Venía uno encima del otro, algo no recomendable pues, si por cualquier cosa se golpeaba, las consecuencias iban a ser más engorrosas. "El diente encimado quiebra al otro", aclaró. Ana Patricia Ana Patricia muestra la intervención de su pequeña | Credit: IG/Ana Patricia Con el fin de prevenir este posible escenario, era preferible hacerlo ahora. "Me dijo: 'Ese sería un trabajo de prevención porque si se le llega a quebrar el diente, ya es permanente y nunca se va a ver igual"', expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que le han tenido que poner un aparato por alrededor de un año para ajustar y tratar de evitar ese montaje. "Lo analizamos y, obviamente, queremos proteger eso y ella está feliz. Su sonrisa era como si la hubiera llevado a Disney", añadió enternecida. Giulietta Giulietta, la hijita de Ana Patricia | Credit: IG/Ana Patricia La orgullosa mami dio evidencia de ello con una imagen de lo más amorosa y risueña de Giulietta, quien quiso regresar a su campamento de verano después del dentista.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los nervios de Ana Patricia Gámez ante el procedimiento médico de su hija Giulietta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.