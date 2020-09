Ana Patricia Gámez revela la "tragedia" que la hizo confiar en la cocina "a la antigua" Ocurrió en el baby shower de su hijo Gael. Ahora, con el nuevo proyecto Menú urbano la presentadora comparte sus recetas y su pasión por la gastronomía. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pasión por la comida le viene de familia a Ana Patricia Gámez. "Yo creo que la comida nos une a todos y no solo a los latinos", expresa la presentadora y mamá a People en Español ante el lanzamiento de su nuevo proyecto culinario, con el que visitará múltiples ciudades para explorar su comida callejera o street food. "Eso sí, cuando se trata de cocinar yo prefiero a la antigua", exclama al compartir la 'tragedia' que le enseñó a no confiar cien por ciento en la tecnología: "Mi cocina tiene algo para proteger el voltaje y se me ha echado a perder comida [al usar aparatos electrónicos]. Una vez nos pasó en el baby shower de [mi hijo] Gael. Se nos echó a perder [la comida] y fue horrible porque desperdiciamos, estábamos corriendo a última hora. Entonces yo le dije a mis hermanas: 'Vamos a hacerlo a la antigua. Con una olla y ahí a fuego lento' ". Esa pasión la ha llevado a realizar este nuevo proyecto con el National Pork Board. "Yo creo que cuando uno visita una ciudad, un país parte de lo que se queda como recuerdo es la comida", asegura la nacida en Sonora, México, de 33 años, quien también es mamá de otra nenita, Giulietta. "Lanzando lo que es Menú urbano con la campaña Pork es sabor queremos hacer eso. En mi casa, desde chiquita, todos cocinan". "Yo soy amante de la street food desde que era niña. Si mi papá me decía vamos a comer al puesto de la calle yo [lo] escogía mil veces… yo prefiero eso. En mi familia han tenido puestos de lo que llaman street food. Mi hermana mayor, Belinda, hizo eso por muchos años, ella vendía sus guisos, su comida y yo crecí viendo eso, comiendo su comida". Ana Patricia colabora en este proyecto del National Pork Board y los platos se enfocan en el uso de la carne de cerdo. Image zoom Menú urbano tocará Miami, El Paso, TX, y Los Ángeles. "Vamos a estar presentando diferentes menús, pero lo rico es que la gente que lo vea lo puede hacer en su casa", explica Gámez sobre el proyecto en el que ella misma comparte recetas de su familia. Una de ellas son las tostadas de tinga de cerdo. "Están superricas, yo cuando hice la receta para presentarla como parte del Menú urbano me comí cuatro en un sentón", dice risueña la guapa presentadora, quien enfatiza que las recetas son sencillas y se hacen con ingredientes fáciles de conseguir. Menú urbano despega este 22 de septiembre. La información está disponible en: PorkEsSabor.com. -- Receta de tostadas de tinga de cerdo Ingredientes: 2 libras de espaldilla de cerdo, con o sin hueso, cortada en 4 o 5 piezas 2 cebollas (1 entera y 1 en rodajas finas) 1 cabeza de ajo 1 diente de ajo 1 chile verde 2 latas (10 oz) de puré de tomate 1 chile chipotle en salsa de adobo, enlatado ½ cucharadita de orégano o más al gusto Sal y pimienta al gusto 1 o 2 cucharadas de aceite 1 paquete de tostadas Aguacate en rodajas PREPARACIÓN En una olla grande, agrega la paleta de cerdo, la cebolla entera, la cabeza de ajo, el chile verde entero y sal al gusto. Calienta a fuego alto hasta que hierva, luego baja el fuego a medio o bajo, aproximadamente por 1 hora hasta que la carne de cerdo se ablande. Retira la carne de cerdo del fuego y deja que se enfríe. Reserva el caldo. Retira la piel y los huesos, y desmenuza la carne. Retira la cebolla, el ajo y el chile del caldo. Cuela el caldo en una licuadora para eliminar el exceso de residuos. Agrega 2 latas pequeñas de puré de tomate, 1 chile chipotle, sal, pimienta y orégano, y bate bien hasta lograr una mezcla homogénea. En una sartén grande a fuego medio/alto, calienta el aceite. Agrega las rodajas de cebolla y el ajo, y cocina hasta que se ablanden, sin dejar que se doren. Agrega la mezcla de tomate y calienta hasta que hierva; agrega la carne de cerdo y cubre la sartén. Baja el fuego y cocina a fuego lento de 5 a 10 minutos. Sirve la carne de cerdo sobre las tostadas y coloca encima las rodajas de aguacate.

