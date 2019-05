Ana Patricia se quita la faja y deja al descubierto por primera vez los kilos de más que le quedaron a casi cuatro meses del nacimiento de su hijo Gael

A casi cuatro meses de haberse convertido en mamá por segunda vez con el nacimiento de su hijito Gael, Ana Patricia Gámez aún no logra recuperar la esbelta figura que tenía antes del embarazo. Lejos de frustrarse u ocultarlo como suelen hacer muchas famosas que pasan por su misma situación , la conductora mexicana no dudó en sincerarse este martes acerca de su físico a través de las redes sociales, donde la copresentadora de Despierta América (Univision) compartió una foto en la que deja ver por primera vez los kilitos de más que le quedaron tras los 9 meses de gestación.

“Hoy cumplo 15 semanas de postparto, aún me acompaña esta pancita que a veces se oculta debajo de una faja”, compartió Ana Patricia por medio de su perfil de Instagram.

“Muchas chicas me preguntan cómo bajé o estoy bajando de peso, pero personalmente no me siento en condiciones de dar una respuesta que ellas quieran leer porque no había tomado acción y tampoco he perdido todo el peso que gané con el embarazo, el cual me disfruté al máximo y no me preocupaba el hecho de engordar [ya que] nunca me privé de mis antojos a cada rato y mucho menos me mortifiqué por ejercitarme. Gracias a Dios tengo a un bebe sano y lo alimento con pecho exclusivamente”, contó la exreina de Nuestra Belleza Latina (Univision).

Sin prisa pero dispuesta a bajar esos kilitos de más, la presentadora inició esta semana ‘un proceso de transformación postparto’, el cual prometió compartir con sus seguidores ‘porque yo sé que allá afuera hay muchas mamás que al igual que yo necesitan una guía y motivación porque muchas son las veces que no nos sentimos cómodas en nuestra propia piel, así como cuidamos de lo más hermoso de nuestras vidas, nuestros hijos, cuidémonos de adentro hacia afuera”.

La sinceridad con la que Ana Patricia trató el tema de su físico en las redes sociales fue muy aplaudida entre las más de dos millones de personas que la siguen en Instagram.

“¡Qué maravilla el ver una foto honesta y motivadora! Estoy tan cansada de ver fotos de mujeres con la tripa plana dos semanas después de parir. Vas a ayudar y motivar a muchísimas mujeres. Ya pensaba que eras divina, pero hoy me quito el sombrero”, comentó una seguidora.

“Es un cuerpo normal y natural de quienes somos mamá. Cuerpo digno, valiente y aplausos por mostrarlo sin ninguna pena”, escribió por su parte otra persona.