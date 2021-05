En medio de la polémica, Ana Patricia festejó a lo grande el cumpleaños de su hija Giulietta Lo ocurrido en Enamorándonos USA no impidió que la conductora celebrara por todo lo alto el sexto aniversario del gran amor de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sí, es cierto que Ana Patricia Gámez se ausentó de su programa Enamorándonos USA la semana pasada, pero no fue por el pequeño malentendido que dio lugar tras uno de sus comentarios en el show. La realidad es que la conductora celebró a lo grande la fiesta de cumpleaños de su pequeña Giulietta que se convirtió en tremenda parranda. Feliz de ver contenta a su chiquitina, que acaba de cumplir 6 primaveras, la presentadora mostró cómo fue este día tan especial en familia. Todo estuvo planeado al milímetro y con unos resultados ideales tal y como muestran las fotografías de Kike Flores compartidas por la feliz mamá en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañada de sus papis y de su hermano pequeño, Giulietta disfrutó de una celebración temática llena de color y adornos espectaculares. Vestida como una auténtica princesa de cuento, la reina de la casa se divirtió de lo lindo con sus invitados y derrochó pura alegría. Un momento único para ella y sus papás que tampoco dejaron de sonreír. ¡Felicidades!

