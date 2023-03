Afirman que Ana Obregón usó esperma de su hijo fallecido para tener a su hija a los 68 años La socialité y empresaria española Carmen Lomana aseguró en un show de televisión que Ana Obregón usó esperma de su fallecido hijo Alex en la concepción de su hija en Miami por gestación subrogada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La controversia generada por la noticia de que la actriz española Ana Obregón había sido madre por gestación subrogada a los 68 años agregó un nuevo capítulo con la afirmación de una conocida socialité y empresaria sobre el origen del esperma que se habría usado en la concepción de la pequeña. La nueva maternidad de la también presentadora ha sido en los últimos días uno de los temas más candentes en los medios de comunicación de España, donde la gestación subrogada es una práctica no contemplada por la ley. En medio de esta polémica, ha sorprendido la afirmación de la empresaria Carmen Lomana un show de televisión de que en la concepción de la niña se habría usado esperma de Alex Lequio, el hijo de Obregón que falleció a causa de un cáncer en 2020. "De lo que estoy segura es que a esta mujer portadora le han inseminado con el semen de su hijo. Lo tengo claro porque es lo único que veo que tiene razón de ser", dijo Lomana en el show Espejo público, según recoge el periódico La Vanguardia. "Ana va a ser abuela y [su ex Alessandro] Lequio también. Pienso que ella, en su desesperación, habrá pensado que era la forma de seguir teniendo a su hijo". En declaraciones posteriores a la agencia Europa Press, Lomana se ratificó sus comentarios al considerar que "al 99 por ciento" se empleó el esperma del joven fallecido en el proceso de concepción de la niña. Obregón ha guardado silencio desde que la noticia apareció hace unos días en la edición española de la revista Hola!, con la sola excepción de un mensaje que colgó en Instagram en el que abordó de refilón la polémica generada. "¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad . Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir", escribió junto a la etiqueta "Muero de amor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero agradeceros los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado en el mundo, que me ha devuelto las ganas de vivir. Quiero dejar claro que mis amigos del alma no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron", agregó.

