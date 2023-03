Ana Obregón se convierte en madre de una niña por gestación subrogada a los 68 años La artista, que perdió a su hijo de 27 años en 2020 a causa de un cáncer, viajó hasta Miami para recibir a la bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este miércoles la prensa española se hacía eco de una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos en el papel cuché. Una de sus grandes protagonistas, Ana Obregón, se convertía madre por segunda vez, de una niña por medio de gestación subrogada. La edición española de la revista ¡HOLA! lo daba a conocer en exclusiva en su portada con imágenes de la actriz saliendo feliz de un hospital en Miami con su pequeña en brazos. Ana vuelve a vivir la experiencia de la maternidad a sus 68 años. Ana Obregón Ana Obregón se convierte en madre de una niña | Credit: (Photo by Atilano Garcia/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) En mayo del 2020, la también presentadora vivía el peor episodio de su vida al perder a su hijo, Álex, de 27 años, a causa de un cáncer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy recibe en sus brazos a su nueva ilusión. Según la publicación española, Ana llegó 4 días antes para estar allí en el momento del nacimiento. Asegura que la chiquitina venía al mundo el 20 de marzo, justo dos días después de su cumpleaños. Sin, duda, el mejor regalo de todos. Ahora la también bióloga pasará unos días en Miami hasta que los papeles estén en regla y pueda regresar a España con su princesa.

