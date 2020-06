La actriz Ana Obregón sufre nueva y dura pérdida tras el fallecimiento de su hijo La actriz española publicó una emotiva carta ante una nueva muerte en la familia. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dice el dicho que cuando no llueve, diluvia. Y en verdad que hay épocas de la vida que son sumamente duras. Como está ocurriendo con Ana Obregón, quien a punto de marcar el primer mes de la devastadora muerte de su hijo Alejandro Lecquio García, acaba de sufrir una nueva y amarga pérdida. Fue la propia actriz española quien por medio de una carta que colgó en sus redes dio a conocer la muerte de Luna, la adorada perrita labrador de 16 años que fue fiel compañera de su familia, pero especialmente de ella y de su hijo, quien perdió la batalla contra el cáncer a los 27 años y murió el 13 de mayo pasado en Barcelona. "Cuando tenías 13 años me regalaste por mi cumple una foto en la que escribiste: Luna, Aless y mamá. Éramos una familia llena de amor. Siempre juntos los tres", exclamó este domingo la bióloga, presentadora, actriz y socialité de 65 años. "Lunita te espero varios meses a que volvieras a casa pero nunca lo hiciste. Sé que se ha ido de pena , para poder estar contigo . Sé que ahora estaréis juntos corriendo a través de la eternidad . Pido cada noche que muy pronto pueda estar con vosotros y volver a ser la familia que éramos para siempre" Un post de la artista al lado de su adorada Luna. La perrita fue su inseparable compañera durante la enfermedad de su hijo, que batalló contra el cáncer desde 2018 y que en los últimos meses pasó el tiempo entre hospitales en Estados Unidos y posteriormente en la Ciudad Condal, donde finalmente sucumbió ante la enfermedad: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según medios en España, Obregón se ha desplazado a la isla de Palma de Mallorca para pasar un tiempo en la residencia de sus padres. La privacidad fue justamente la norma en la vida de su fallecido hijo. Aless fue el fruto de la relación de la actriz con el aristócrata italiano Alessandro Lequio. El joven vivía alejado de los reflectores y se dedicaba a sus negocios privados. Fue su lucha contra la leucemia -diagnosticada en 2018 tras sufrir un tirón de espalda- la que irónicamente lo colocó en el ojo público. Que en paz descansen.

Close Share options

Close View image La actriz Ana Obregón sufre nueva y dura pérdida tras el fallecimiento de su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.